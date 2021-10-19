台灣ICT轉型 鴻海電動車後年上市

鴻海創辦人郭台銘（右）表示，新世代環保節能電動車是他收到最好的70歲生日禮物，鴻海董事長劉揚偉（左）則指出預計售價將不到百萬。(記者余承翰／攝影)

鴻海 科技日昨登場，開場就由鴻海科技集團董事長劉揚偉親自上場介紹三款電動車 ，不僅裕隆集團執行長嚴陳莉蓮搭乘Model C亮麗現身，鴻海科技集團創辦人郭台銘更親自駕駛Model E車款壓軸登場。劉揚偉高喊「我們準備好了」，預計2023年電動車在台灣 上市，進而走向全世界。

此舉宣示鴻海下一個兆元產業發展站上關鍵起跑點，帶動台灣汽車產業鏈轉型升級，也意味台灣ICT（資通訊）產業走進全新紀元。

Model C、Model E以及Model T三款電動車儼然是重頭戲，不僅外型設計亮眼，類型涵蓋SUV（運動型休旅車）、旗艦轎車以及電動巴士，展現台灣整體工業實力，及鴻海作為全球新造車勢力的決心。

國際能源總署今年發表《全球電動汽車展望報告》預估，2030年全球路上的電動汽車、公車、貨車和重型卡車數量將達1.45億輛，如果各國政府加速推動相關政策，路上電動車甚至有可能上升到2.3億輛，比今年的1100萬輛電動車成長至少12倍以上。

電動車因為與傳統汽車設計完全不同，不僅傳統車廠想吃這塊大餅，就連各式科技大廠都想積極搶入。鴻海就是EMS（電子專業製造服務）廠中，最積極搶進電動車的企業。

劉揚偉認為，半導體、軟體和產業架構將是鴻海跨進電動車市場的三大優勢，他呼籲，台灣ICT不能只為別人代工，台灣汽車產業要走到全球有困難，但鴻海希望透過全球布局，為台灣產業盡心盡力。