金鼎作家陳柔縉 遭外送車追撞亡

作家陳柔縉辭世。(圖：Openbook閱讀誌提供)

擅長台灣 常民史的金鼎獎作家陳柔縉，15日在新北市淡水區騎單車被Uber Eats外送員的機車追撞，因頭部重創昏迷，手術後在淡水馬偕醫院加護病房觀察三天之後，18日下午3時許宣告不治。外送員將依過失致死罪嫌函送法辦。

現年57歲的陳柔縉是在15日下午5時46分左右，騎單車於淡水區中正東路二段往三芝方向，不明原因被後方同向由50歲賴姓男子騎乘於外側車道直行的美食 外送機車追撞。

據了解，當時天色已暗，現場是上坡路段，又是交通尖峰時段，往來汽、機車很多，賴姓外送員聲稱陳柔縉的單車原本騎在他的前方，突然減速，機車閃避不及因而撞上。

由於撞擊位置並無公設路口監視器，員警事後調到民宅私人監視器，模糊畫面中看不出陳柔縉的單車在行進間有突然減速的動作，警方因此對賴姓外送員的說法存疑，但詳細肇事原因還需要進一步鑑識調查。

陳柔縉遭到追撞之後，兩人均摔倒，賴男僅右手擦挫輕傷，陳柔縉頭部撞擊昏迷，由救護車送往淡水馬偕醫院急救，緊急手術之後轉進加護病房觀察，眾親友集氣祈禱病情好轉，可惜仍於18日下午宣告不治。

陳柔縉生於雲林縣（1964），台灣大學法律系司法組畢業（1986）。曾任聯合報政治組記者、新新聞周刊資深記者，現為專欄作家。著有《總統的親戚》、《台灣西方文明初體驗》（2005獲新聞局金鼎獎）、《宮前町九十番地》、《囍事台灣》、《台灣摩登老廣告》、《人人身上都是一個時代》（2009獲金鼎獎）、《台灣幸福百事》。首部時代小說 《大港的女兒》於2020年12月出版。