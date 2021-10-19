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城中城一場火46死 原來防火門早被拆走賣了

台灣新聞組／高雄19日電
消防單位昨實勘高雄城中城大樓，發現各樓層防火門早被拆走，導致死傷嚴重。(記者林保光／翻攝)
消防單位昨實勘高雄城中城大樓，發現各樓層防火門早被拆走，導致死傷嚴重。(記者林保光／翻攝)

高雄城中城火警造成46死41傷，消防單位18日重返火場勘查致災原因，發現各樓層的防火安全門及廢棄電梯門早被拆走，當一樓大火燒毀50多輛機車後，大量濃煙往上竄直接進入樓層，「電梯井及安全梯間猶如煙囪」應是造成住戶死傷慘重元凶。

據了解，城中城依照早年的防火建築規範，應設置硫化銅等材質的甲、乙種防火門，但消防署、高雄市消防局及學者逐樓勘查，發現各樓安全梯防火門、部分電梯門及一至五樓電扶梯安全門「早都被拆去賣掉了」。

據勘查，城中城一樓入口處電扶梯兩邊穿堂停了50多輛機車，10月14日火警發生後，火苗引燃穿堂機車，立即延燃其他機車致火勢一發不可收拾，火舌往樓上延燒，又無防火門隔煙，造成七樓以上住戶陷入濃煙環境難以逃生。

據勘查人員透露，城中城有南、北二座電梯，北側電梯已廢棄未使用，有些樓層的電梯門甚至被拆掉，電梯井和安全梯空間正如煙囪一般，濃煙才迅速竄升上樓，「這場火，沒燒進七樓到12樓，但濃煙是最大殺手。」

勘查人員表示，防火門是建管項目，非消防檢查項目；高雄市消防局長李清秀表示，全案由檢方調查中，確實起火及釀災原因還待深入調查。

高雄市工務局長蘇志勳表示，城中城大樓自2001年起即不做商業使用，依規定免公安申報，因此不會安排查察。消防局研判各樓層防火門被竊而致災，工務局對調查結果暫予尊重，需看到消防局正式報告才能做出具體回應。

另外，高雄市社會局城中城事故捐款收到2776筆、8800萬餘元善款，社會局表示，善款將使用在罹難者、傷者及災民慰問金、租屋補助、喪葬費用、旅館安置及家屬（含外籍）食宿費用，後續規畫使用在傷者長期醫療、出院後復健、中長期安置計畫協助，一定會將每一分民眾愛心都妥善運用在受災民眾身上，用政府和民間力量協助受災戶重新生活。

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