普悠瑪出軌 台鐵僅司機判4年半

台鐵普悠瑪宜蘭出軌意外，司機員尤振仲被依過失致死罪重判四年六個月。(本報資料照片)

台鐵 普悠瑪列車三年前在宜蘭出軌翻覆釀嚴重死傷，宜蘭地方法院18日宣判，認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，犯後又無悔意、態度欠佳，依過失致死罪重判4年6個月；同案遭起訴的台鐵機務處前副處長柳燦煌、台鐵綜合調度所前所長吳榮欽無罪。可上訴。台鐵工會說，判決結果讓基層感覺把台鐵結構性問題都推給第一線。

2018年10月21日，普悠瑪列車在宜蘭縣蘇澳新馬車站出軌翻覆，八節車廂呈Ｗ型嚴重扭曲，造成18人死亡、215名乘客輕重傷；以花東乘客最多，有親屬連遺體都拼湊不全，最後只能含淚捧著可能混雜他人遺體碎肉返家火化。

宜蘭地檢署認定尤振仲關閉列車自動防護系統ＡＴＰ並超速；柳燦煌驗收普悠瑪時未測試ＡＴＰ遠端監視系統即投入營運；吳榮欽沒有落實ＡＴＰ開關機制的監視義務，三人都有過失，依過失致死起訴。

法官認為，柳燦煌召集技術人員參與審查，檢查測試項目非常多，因製造商提供文件疏漏，才未納檢「ＡＴＰ遠端監視系統」，與會專家和驗證單位也未發現，非他一人過失。

吳榮欽在普悠瑪採購案中，只負責列車試運轉階段車輛行車調度，並未參與ＡＴＰ遠端監視系統「整備測試」，難以認定有過失。

司機員尤振仲因ＡＴＰ故障誤判列車動力已切斷，擅自關閉ＡＴＰ卻未依規定重啟，又超速75公里，以約140公里高速駛入車站大彎道路段，是造成列車出軌翻覆主因。

法院說，尤振仲犯後否認犯行，未見悔意、態度不佳，依法判刑。

普悠瑪號列車三年前在宜蘭新馬車站出軌翻覆，宜蘭地方法院昨依過失致死判司機員尤振仲4年6個月。交通部表示尊重判決及司機員上訴權利，台鐵回應將持續推動安全改革，正在建置限速備援系統。台鐵產業工會則說，判決結果讓基層感覺把台鐵結構性問題都推給第一線。

台鐵機務處長陳詩本說，普悠瑪號和太魯閣號 共五十二輛已裝設完成限速備援系統，呈報交通部核定後，最快本月底、十一月初可啟用。

台鐵產業工會引述家屬說法，認為這是台鐵一貫做法，都是推給司機基層擔罪。判決結果讓基層員工感覺把結構性問題都推給遇到出事的第一線，弱勢基層及旅客更沒保障；事故發生後最重要是查明真相，落實改革，組織尤其不能卸責，會持續監督揭弊。