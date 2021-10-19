我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚？中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

普悠瑪出軌 台鐵僅司機判4年半

記者戴永華／宜蘭19日電
台鐵普悠瑪宜蘭出軌意外，司機員尤振仲被依過失致死罪重判四年六個月。(本報資料照片)
台鐵普悠瑪宜蘭出軌意外，司機員尤振仲被依過失致死罪重判四年六個月。(本報資料照片)

台鐵普悠瑪列車三年前在宜蘭出軌翻覆釀嚴重死傷，宜蘭地方法院18日宣判，認為司機員尤振仲關閉自動防護系統、超速達140公里，是事故主因，犯後又無悔意、態度欠佳，依過失致死罪重判4年6個月；同案遭起訴的台鐵機務處前副處長柳燦煌、台鐵綜合調度所前所長吳榮欽無罪。可上訴。台鐵工會說，判決結果讓基層感覺把台鐵結構性問題都推給第一線。

2018年10月21日，普悠瑪列車在宜蘭縣蘇澳新馬車站出軌翻覆，八節車廂呈Ｗ型嚴重扭曲，造成18人死亡、215名乘客輕重傷；以花東乘客最多，有親屬連遺體都拼湊不全，最後只能含淚捧著可能混雜他人遺體碎肉返家火化。

宜蘭地檢署認定尤振仲關閉列車自動防護系統ＡＴＰ並超速；柳燦煌驗收普悠瑪時未測試ＡＴＰ遠端監視系統即投入營運；吳榮欽沒有落實ＡＴＰ開關機制的監視義務，三人都有過失，依過失致死起訴。

法官認為，柳燦煌召集技術人員參與審查，檢查測試項目非常多，因製造商提供文件疏漏，才未納檢「ＡＴＰ遠端監視系統」，與會專家和驗證單位也未發現，非他一人過失。

吳榮欽在普悠瑪採購案中，只負責列車試運轉階段車輛行車調度，並未參與ＡＴＰ遠端監視系統「整備測試」，難以認定有過失。

司機員尤振仲因ＡＴＰ故障誤判列車動力已切斷，擅自關閉ＡＴＰ卻未依規定重啟，又超速75公里，以約140公里高速駛入車站大彎道路段，是造成列車出軌翻覆主因。

法院說，尤振仲犯後否認犯行，未見悔意、態度不佳，依法判刑。

普悠瑪號列車三年前在宜蘭新馬車站出軌翻覆，宜蘭地方法院昨依過失致死判司機員尤振仲4年6個月。交通部表示尊重判決及司機員上訴權利，台鐵回應將持續推動安全改革，正在建置限速備援系統。台鐵產業工會則說，判決結果讓基層感覺把台鐵結構性問題都推給第一線。

台鐵機務處長陳詩本說，普悠瑪號和太魯閣號共五十二輛已裝設完成限速備援系統，呈報交通部核定後，最快本月底、十一月初可啟用。

台鐵產業工會引述家屬說法，認為這是台鐵一貫做法，都是推給司機基層擔罪。判決結果讓基層員工感覺把結構性問題都推給遇到出事的第一線，弱勢基層及旅客更沒保障；事故發生後最重要是查明真相，落實改革，組織尤其不能卸責，會持續監督揭弊。

台鐵 太魯閣號

上一則

金鼎作家陳柔縉 遭外送車追撞亡

下一則

黑白集／黃國書是誰的棋子？

延伸閱讀

普悠瑪翻覆司機員被判重刑 法院：未見悔意態度不佳

普悠瑪翻覆司機員被判重刑 法院：未見悔意態度不佳
新聞眼／城中城大火 蔡總統改革宣示只是樣版文章

新聞眼／城中城大火 蔡總統改革宣示只是樣版文章
台鐵普悠瑪3年前翻覆18死 司機員判4年6月

台鐵普悠瑪3年前翻覆18死 司機員判4年6月
新聞評論／台灣高鐵澤成站和佳龍站之間 藏誰的心機？

新聞評論／台灣高鐵澤成站和佳龍站之間 藏誰的心機？

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統