A片偷名人臉 網紅撈千萬交保

嫌犯擷取藝人郭書瑤（左、右）上萬筆宣傳照不同角度臉部影像，使用DeepFace軟體移植到其他影片（中）上。(記者李奕昕／翻攝)

網紅「小玉」朱玉宸用ＡＩ換臉技術製作名人色情影片上網販售，合成上百名藝人、網紅、政治人物臉部，一年多大賺上千萬元；刑事局拘提朱及共犯莊姓男子、網紅「笑笑」耶姓女子，檢方18日依妨害風化、妨害名譽罪嫌命朱50萬(台幣，下同，約17880美元)、莊10萬元交保，二人帳戶已查扣，籌不出錢，再降保為30萬、5萬元，耶女請回。

據了解，受害的有蔡依林、「雞排妹 」鄭家純、郭書瑤、Albee、峮峮、張景嵐等藝人，還有理科太太、白癡公主、蕾菈、奎丁等網紅，連台北市立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、北市府副發言人黃瀞瑩都被製成影片。

官警說，犯嫌擷取公眾人物臉部影像，使用DeepFace軟體移植到影片女優身上，技術門檻不高，但製作耗時，五分鐘影片可能要花半個月剪輯；上百部影片吸引四500名會員看片。

警方調查，26歲朱男是百萬訂閱YouTuber，去年7月起成立「台灣 網紅挖面」推特粉絲團，後改名「台灣網紅影片合成」，招募網友加入「亞洲only」Telegram群組，待網友匯款指定帳戶，私訊傳網路雲端 連結提供影片。

22歲莊男負責蒐集名人影片、照片，每名對象擷取上萬筆臉部影像，交朱合成在色情影片中，短片長五至十分鐘，最長50分鐘。網友匯款400元加入會員，加付400元可看短片區，付1900元可看長片區；粉團聊天室常票選最想看的名人，朱等人會按網友口味製片。

刑事局偵四大隊17日拘提三人，查扣電腦內上百部影片、素材及相關網路帳號。朱稱是藝術創作，後來發現可賺錢，知道有「道德風險」；莊承認協助製片；24歲耶女帳戶有贓款流入，她否認犯案，稱款項是生活開銷。

刑法販賣猥褻影像最重判刑兩年；意圖散布於眾而毀損他人名譽最重判一年。警方說，刑責不重，但嚴重侵害被害者人格，報檢方關閉相關雲端、群組、粉絲團。