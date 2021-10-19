我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚？中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

A片偷名人臉 網紅撈千萬交保

記者李奕昕、王怡蓁／台北19日電
嫌犯擷取藝人郭書瑤（左、右）上萬筆宣傳照不同角度臉部影像，使用DeepFace軟體移植到其他影片（中）上。(記者李奕昕／翻攝)
嫌犯擷取藝人郭書瑤（左、右）上萬筆宣傳照不同角度臉部影像，使用DeepFace軟體移植到其他影片（中）上。(記者李奕昕／翻攝)

網紅「小玉」朱玉宸用ＡＩ換臉技術製作名人色情影片上網販售，合成上百名藝人、網紅、政治人物臉部，一年多大賺上千萬元；刑事局拘提朱及共犯莊姓男子、網紅「笑笑」耶姓女子，檢方18日依妨害風化、妨害名譽罪嫌命朱50萬(台幣，下同，約17880美元)、莊10萬元交保，二人帳戶已查扣，籌不出錢，再降保為30萬、5萬元，耶女請回。

據了解，受害的有蔡依林、「雞排妹」鄭家純、郭書瑤、Albee、峮峮、張景嵐等藝人，還有理科太太、白癡公主、蕾菈、奎丁等網紅，連台北市立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、北市府副發言人黃瀞瑩都被製成影片。

官警說，犯嫌擷取公眾人物臉部影像，使用DeepFace軟體移植到影片女優身上，技術門檻不高，但製作耗時，五分鐘影片可能要花半個月剪輯；上百部影片吸引四500名會員看片。

警方調查，26歲朱男是百萬訂閱YouTuber，去年7月起成立「台灣網紅挖面」推特粉絲團，後改名「台灣網紅影片合成」，招募網友加入「亞洲only」Telegram群組，待網友匯款指定帳戶，私訊傳網路雲端連結提供影片。

22歲莊男負責蒐集名人影片、照片，每名對象擷取上萬筆臉部影像，交朱合成在色情影片中，短片長五至十分鐘，最長50分鐘。網友匯款400元加入會員，加付400元可看短片區，付1900元可看長片區；粉團聊天室常票選最想看的名人，朱等人會按網友口味製片。

刑事局偵四大隊17日拘提三人，查扣電腦內上百部影片、素材及相關網路帳號。朱稱是藝術創作，後來發現可賺錢，知道有「道德風險」；莊承認協助製片；24歲耶女帳戶有贓款流入，她否認犯案，稱款項是生活開銷。

刑法販賣猥褻影像最重判刑兩年；意圖散布於眾而毀損他人名譽最重判一年。警方說，刑責不重，但嚴重侵害被害者人格，報檢方關閉相關雲端、群組、粉絲團。

台灣 雲端 雞排妹

上一則

疫情「3零」陳時中鬆口 一級警戒近了

下一則

線民風暴 綠「包容」黃國書 施明德：若揭的是馬會如何

延伸閱讀

網紅代言「潤百顏」 「土狗變水狗」惹眾怒

網紅代言「潤百顏」 「土狗變水狗」惹眾怒
台百萬網紅「換人臉做A片」牟利千萬 受害者有立委主播

台百萬網紅「換人臉做A片」牟利千萬 受害者有立委主播
網友嗆「快喝」 中國網紅受不了刺激 直播中喝農藥亡

網友嗆「快喝」 中國網紅受不了刺激 直播中喝農藥亡
中國網紅直播拿出農藥 網友起鬨「快喝」隔日亡

中國網紅直播拿出農藥 網友起鬨「快喝」隔日亡

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統