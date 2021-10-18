新聞眼／城中城大火 蔡總統改革宣示只是樣版文章

高雄城中城大樓深夜大火釀成嚴重死傷，震驚台灣社會。（本報資料照片）

蔡總統17日赴高雄慰問城中城大火死傷者家屬，隨後做出加強危老建物建築管理政策宣示，「…全面強化老舊建物安檢、都更、建立社區管理系統，加速公辦都更。」這應是幕僚準備的文稿，蔡英文 照念，對具體執行事項、進程不可能瞭解，政策宣示只是形式上的樣版文章。

一如長期致力防災的學界所料，改革的擔子又加在已經累到不行的消防、安檢人員肩上。要確保建物安全，必須落實減災的長期努力，尤其要找出釀災的源頭；從建物起造就要按部就班，否則再多的加強安檢，也察覺不到成災的病灶所在。蔡英文粗糙的神經反射式政策指示，並無意義。

眼前最關鍵是找出城中城大火原因，這是縝密、跨科際的科學工作。借鏡英國倫敦2017年格蘭菲德大樓火災，經長達一年調查才公布的火災報告，其縝密、求全的程度必須要學習，例如找出起火第一通住戶求救的電話錄音檔，才得以較精準地瞭解起火時的情境；又如，調出大樓外牆更新後到起火的每一份安檢報告，發現一直忽略新外牆與建物本體間的實質變化。精確找出問題，才能對類似建物針對缺點補強。

高市府僅在火災發生兩天，及做出一樓黃姓女子燒沉香驅蟲，未注意處理可能猶有餘燼的沉香爐灰，進而引發這場46死41傷的大火，隨即火速展開司法後續，黃女先列嫌疑人送檢偵辦；移法院複訊後，推論黃女涉重嫌，懷疑她定罪後會因無法承擔天價賠償而潛逃，因而裁定羈押。

檢警司法兩天的火速動作，讓人擔心讓司法陷入險境，萬一查不出黃女涉引發大火的直接證據，後續推論她可能畏罪潛逃就不成立，羈押原因消失，不但大為減損司法威信，重起火場調查更將因錯失保全證據的黃金時間，自陷盲無頭緒的窘境。

希望這是杞人之憂，不過檢警司法確實有先入為主，繼而一路衝偵辦進度的前科。2018年10月21日台鐵 普悠瑪宜蘭出軌事故，始終認定是司機員尤振仲超速釀災，甚至台鐵高層也不斷強化這樣論調；事發迄今已三年，現場鑑定報告出不來，遭聲押的尤振仲也一直未羈押，官司膠著。

不客氣地講，台灣 沒有完整周全的災害調查機制，只有粗淺的火場鑑識，唯獨不缺難以迴避的政治力介入。