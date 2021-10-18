我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

NBC：911事件使美一心反恐 給中國20年急起直追

黑白集／檢調辦了東洋 那高端呢？

黑白集
高端股價異常狂飆，炒股之說甚囂塵上。圖為高端疫苗。（記者曾原信／攝影）
高端股價異常狂飆，炒股之說甚囂塵上。圖為高端疫苗。（記者曾原信／攝影）

檢調追查東洋藉採購BNT疫苗訊息進行內線交易案，查出總經理施俊良等17名員工涉案。董事長林全雖不在名單上，但他領導的公司鬧出這等醜聞，可謂顏面掃地。既辦了東洋，檢調可別忘了高端；要論炒股手筆，後者才是大咖。

林全擔任過閣揆，公司治理卻如此糟糕，令人失望。他當年是應前董事長蕭英鈞之邀出任東洋董座，蕭英鈞自己退居總經理；蕭去年7月退休交棒給施俊良，沒想到短短三個月施俊良就惹出內線交易勾當。這也顯示，林全這個董事長有愧職守，BNT沒買成，卻惹了一身腥，還賠上公司信譽。

但比起高端，東洋的內線交易恐怕只是小巫。東洋員工揪親友炒股，只在兩個時間點：一是去年10月中宣布取得BNT的有條件授權書後，股價從67元台幣飆到90元上下；但11月代理破局後，便跌回原點，多空前後不過一個多月。反觀高端，股價從去年元月到今年5月的最高點，足足漲了13倍。這麼神奇的飆股魔術，檢調難道覺得很正常？

東洋高層搞內線交易，絕對不可原諒。但高端的股價，一則有府院高層、衛福部利用政策放話助燃，再則扭曲審核程序強行讓它過關，誰在其中賺飽吃肥，民眾都很想知道。檢調發動26路搜索東洋，接下來搜查高端，恐怕得兵分百路才夠！

股價 BNT 退休

上一則

陳水扁問大選 鄭文燦：先有2022才有2024

下一則

新聞評論／政府消極怠惰 「城中城」燒出城市治理失能

延伸閱讀

東洋全球布局再下一城 自製罕病學名藥獲美國藥證

東洋全球布局再下一城 自製罕病學名藥獲美國藥證
東洋涉內線交易 柯文哲：要不要查高端?

東洋涉內線交易 柯文哲：要不要查高端?
林全曾說歡迎來查 東洋代理BNT 高層爆內線交易

林全曾說歡迎來查 東洋代理BNT 高層爆內線交易

東洋買BNT因數量、價格破局 施俊良怨疾管署

東洋買BNT因數量、價格破局 施俊良怨疾管署

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養