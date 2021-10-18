黑白集／檢調辦了東洋 那高端呢？

高端股價異常狂飆，炒股之說甚囂塵上。圖為高端疫苗。（記者曾原信／攝影）

檢調追查東洋藉採購BNT 疫苗訊息進行內線交易案，查出總經理施俊良等17名員工涉案。董事長林全雖不在名單上，但他領導的公司鬧出這等醜聞，可謂顏面掃地。既辦了東洋，檢調可別忘了高端；要論炒股手筆，後者才是大咖。

林全擔任過閣揆，公司治理卻如此糟糕，令人失望。他當年是應前董事長蕭英鈞之邀出任東洋董座，蕭英鈞自己退居總經理；蕭去年7月退休 交棒給施俊良，沒想到短短三個月施俊良就惹出內線交易勾當。這也顯示，林全這個董事長有愧職守，BNT沒買成，卻惹了一身腥，還賠上公司信譽。

但比起高端，東洋的內線交易恐怕只是小巫。東洋員工揪親友炒股，只在兩個時間點：一是去年10月中宣布取得BNT的有條件授權書後，股價 從67元台幣飆到90元上下；但11月代理破局後，便跌回原點，多空前後不過一個多月。反觀高端，股價從去年元月到今年5月的最高點，足足漲了13倍。這麼神奇的飆股魔術，檢調難道覺得很正常？

東洋高層搞內線交易，絕對不可原諒。但高端的股價，一則有府院高層、衛福部利用政策放話助燃，再則扭曲審核程序強行讓它過關，誰在其中賺飽吃肥，民眾都很想知道。檢調發動26路搜索東洋，接下來搜查高端，恐怕得兵分百路才夠！