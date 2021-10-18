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普悠瑪翻覆司機員被判重刑 法院：未見悔意態度不佳

記者戴永華／宜蘭18日電
3年前普悠瑪出軌翻覆造成重大死傷，台鐵司機員尤振中未見悔意且犯後態度不佳，宜蘭地方法院18日宣判他一人有罪，依過失致死判四年六個月。(本報資料照片)
3年前普悠瑪出軌翻覆造成重大死傷，台鐵司機員尤振中未見悔意且犯後態度不佳，宜蘭地方法院18日宣判他一人有罪，依過失致死判四年六個月。(本報資料照片)

發生在3年前的普悠瑪列車出軌翻覆意外，宜蘭地方法院今天一審宣判。法官認為，司機員尤振仲關閉列車自動防護系統（ATP）且超速達140公里，是造成意外主因，犯後又無悔意，重判4年6個月，台鐵另2人判無罪。

過失致死罪最高刑期5年，宜蘭地方法院認為，對司機員尤振仲的判決適當。

另外，針對檢方之前起訴書被告柳燦煌（時任台鐵局機務處副處長）疏未將「ATP遠端監視系統」列入檢驗測試程序，致普悠瑪電聯車於檢驗測試程序中，未察知「ATP遠端監視系統」未作動即投入營運，而有過失。

法院今宣判認為，柳燦煌雖主持「傾斜式電聯車136輛購案」技術資料總檢討會議，其已依照規定召集相關技術人員進行審查會議審查，惟因製造商住友公司、日車公司所提供文件有疏漏，未將「ATP遠端監視系統」列入檢查、測試項目，尚難逕認為被告柳燦煌過失。

另一被告吳榮欽（時任台鐵局綜合調度所所長），地檢署起訴理由認為，未察知「ATP遠端監視系統」沒有連線啟動，而有過失。但法院主張，被告吳榮欽在普悠瑪電聯車採購案所負責部分，僅係於列車試運轉階段負責調配車輛行車調度，並未參與「整備測試」，自難認其有未察知ATP遠端監視系統未作動之過失。

這起意外發生在107年10月21日宜蘭新馬火車站的普悠瑪列車翻覆，造成18人死亡，宜蘭地方法院今天宣判司機員一人有罪。

判決書指出，司機員尤振仲誤判列車動力切斷係因ATP系統（即列車自動防護系統）故障，擅自關閉ATP系統，一直未依規定重新啟用系統。在行經新馬火車站一處大彎道時，超過速限75公里，以140公里高速駛入新馬站前曲線半徑306公尺彎道路段，造成列車出軌翻覆，18名乘客死亡、116名乘客輕重傷。

法院說，尤振仲因前述嚴重疏失造成重大死傷，往生被害人家屬遭受家庭成員驟然離世，椎心之痛與遺憾永難平復與彌補，受傷被害人承受身心痛苦與折磨，所衍生之損害實屬重大，且犯後否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，處有期徒刑4年6月。

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