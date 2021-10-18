虎豹潭悲劇 不忍男童全身僅剩襪子 搜救員脫衣裹屍

新北雙溪區虎豹潭16日有六人遭洪水沖走，救難人員17日搜獲四遺體。（記者胡經周／攝影）

新北市雙溪區虎豹潭發生六名體驗自然營隊成員被洪水 沖走失蹤意外，新北市消防局昨天陸續找到四具遺體，仍有兩名學童未尋獲，今天再擴大搜救。基隆地檢署檢察官昨晚偵訊主辦營隊「大方體驗自然」公司張姓負責人、涂姓創辦人和當天帶隊蘇姓女股東，訊後蘇女依過失致死罪嫌以20萬元台幣（約7100美元）交保，另兩人請回。

被沖走六人是45歲鐘姓男子、47歲陳姓男子和15歲女兒、11歲和八歲劉姓小兄妹、九歲蔡姓女童，走梳子壩橫越北勢溪時被沖走。救難人員昨天在距離落水點下游2.4公里到三公里間，先後找到鐘男、蔡姓女童、陳男和劉姓男童，都送醫不治。

新北市雙溪區虎豹潭發生六人落水失蹤意外，消防局特搜大隊組長周祐陞說明發現鐘男和劉姓男童及救援經過。（記者邱瑞杰／攝影）

消防局特搜大隊昨天在六和橋水域發現鐘男和劉姓男童。劉姓男童被尋獲時只剩穿著襪子，特搜大隊組長周祐陞提及隊員怕他再受傷脫下雨衣包覆男童，並以肩扛的方式護送，想到早逝生命，也不禁哽咽。

周祐陞說，一早有人回報發現有男性困在六和橋下，隊員趕往現場發現是鐘姓男子，已無呼吸心跳。他的下半身被吸入攔沙壩孔隙，水流拉力很強，隊員下潛後，花了一番工夫才救他脫困。

周祐陞表示，要往六和橋下游河段推進搜救時，隊員覺得乘坐船艇搜救速度比較慢，決定改用危險性較高的長距離漂流搜尋。不久在橋的下游約200公尺處，河中靠近左岸的水域看到劉童的身體，腰部被藤蔓纏住，已無呼吸心跳。特搜隊員解救劉童上岸後，有隊員脫下雨衣給他穿上，再抬上救護車送往醫院。

報案方姓男子說，當天下午3時多下小雨，近4時突然一大片烏雲到達，雨就像用「倒」的；外甥跑去虎豹潭看溪水大不大目睹意外，回家說「有小朋友被溪水沖走」，他馬上報案，並準備繩索去救人，但來不及。

家屬徹夜守候盼來噩耗。陳妻得知丈夫死亡，在派出所內號啕痛哭。鐘男老母在醫院不斷撫摸兒子臉龐，家人怎麼勸也不肯離開，鐘妻和女兒也參加體驗營，二人相擁哭泣。

八歲劉姓女童尚未尋獲，出遊當天正好是她的生日，家人盼有奇蹟。

「事先為何不知會下這麼大的雨？」家屬說，業者透過臉書 ，一個小朋友僅限一名家長參加，他們繳費卻不知有沒有保險 ，也沒拿到保險單據。業者事先未掌握天候，應負全責。

承辦的「天大地方自然文化有限公司」登記在台北市，有四名股東，事發後關閉粉專。台北市政府已註記禁止公司變更，循法律程序凍結財產，要求負起相關賠償責任。