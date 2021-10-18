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虎豹潭悲劇 不忍男童全身僅剩襪子 搜救員脫衣裹屍

台灣新聞組／台北18日電
新北雙溪區虎豹潭16日有六人遭洪水沖走，救難人員17日搜獲四遺體。（記者胡經周／攝影）
新北雙溪區虎豹潭16日有六人遭洪水沖走，救難人員17日搜獲四遺體。（記者胡經周／攝影）

新北市雙溪區虎豹潭發生六名體驗自然營隊成員被洪水沖走失蹤意外，新北市消防局昨天陸續找到四具遺體，仍有兩名學童未尋獲，今天再擴大搜救。基隆地檢署檢察官昨晚偵訊主辦營隊「大方體驗自然」公司張姓負責人、涂姓創辦人和當天帶隊蘇姓女股東，訊後蘇女依過失致死罪嫌以20萬元台幣（約7100美元）交保，另兩人請回。

被沖走六人是45歲鐘姓男子、47歲陳姓男子和15歲女兒、11歲和八歲劉姓小兄妹、九歲蔡姓女童，走梳子壩橫越北勢溪時被沖走。救難人員昨天在距離落水點下游2.4公里到三公里間，先後找到鐘男、蔡姓女童、陳男和劉姓男童，都送醫不治。

新北市雙溪區虎豹潭發生六人落水失蹤意外，消防局特搜大隊組長周祐陞說明發現鐘男和劉...
新北市雙溪區虎豹潭發生六人落水失蹤意外，消防局特搜大隊組長周祐陞說明發現鐘男和劉姓男童及救援經過。（記者邱瑞杰／攝影）

消防局特搜大隊昨天在六和橋水域發現鐘男和劉姓男童。劉姓男童被尋獲時只剩穿著襪子，特搜大隊組長周祐陞提及隊員怕他再受傷脫下雨衣包覆男童，並以肩扛的方式護送，想到早逝生命，也不禁哽咽。

周祐陞說，一早有人回報發現有男性困在六和橋下，隊員趕往現場發現是鐘姓男子，已無呼吸心跳。他的下半身被吸入攔沙壩孔隙，水流拉力很強，隊員下潛後，花了一番工夫才救他脫困。

周祐陞表示，要往六和橋下游河段推進搜救時，隊員覺得乘坐船艇搜救速度比較慢，決定改用危險性較高的長距離漂流搜尋。不久在橋的下游約200公尺處，河中靠近左岸的水域看到劉童的身體，腰部被藤蔓纏住，已無呼吸心跳。特搜隊員解救劉童上岸後，有隊員脫下雨衣給他穿上，再抬上救護車送往醫院。

報案方姓男子說，當天下午3時多下小雨，近4時突然一大片烏雲到達，雨就像用「倒」的；外甥跑去虎豹潭看溪水大不大目睹意外，回家說「有小朋友被溪水沖走」，他馬上報案，並準備繩索去救人，但來不及。

家屬徹夜守候盼來噩耗。陳妻得知丈夫死亡，在派出所內號啕痛哭。鐘男老母在醫院不斷撫摸兒子臉龐，家人怎麼勸也不肯離開，鐘妻和女兒也參加體驗營，二人相擁哭泣。

八歲劉姓女童尚未尋獲，出遊當天正好是她的生日，家人盼有奇蹟。

「事先為何不知會下這麼大的雨？」家屬說，業者透過臉書，一個小朋友僅限一名家長參加，他們繳費卻不知有沒有保險，也沒拿到保險單據。業者事先未掌握天候，應負全責。

承辦的「天大地方自然文化有限公司」登記在台北市，有四名股東，事發後關閉粉專。台北市政府已註記禁止公司變更，循法律程序凍結財產，要求負起相關賠償責任。

保險 洪水 臉書

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