文協滿百年 蔡英文：延續台灣文人精神

蔡英文總統出席文協百年紀念會「百年追求‧世紀之約」致詞。（圖：文化總會提供）

「文化有活力、國家就有力量。」1921年10月17日成立的台灣 文化協會昨屆滿百年，各地紛紛辦紀念活動。蔡英文 總統在「百年追求．世紀之約」紀念會上說，文協前輩的信念提醒台灣人民要有自信，「我們不只是紀念一個團體或一個年代，更要延續他們的精神，持續讓台灣的文化做為推動台灣進步的力量。」

台灣文協當時於大稻埕靜修女子學校舉行成立大會，會員逾千人；林獻堂為總理，蔣渭水為專務理事。隨後文協於台南、彰化、員林相繼成立分部，展開影響深遠的台灣新文化運動。

為了紀念台灣文協百年，文協發源地大稻埕昨下午舉行「大稻埕1920s變裝自由散步」，邀民眾穿上當時服裝走上街頭。只見民眾紛紛穿上五彩繽紛的旗袍、或蔣渭水式的中山裝加黑皮鞋，彷彿在大稻埕打造一條時光隧道。

文化部與文化總會接著在文協年代的知識分子集散之地—台北市中山堂（舊台北公會堂）舉行「百年追求．世紀之約」紀念會，邀文協先賢後代包含蔣渭水之孫蔣朝根、林獻堂孫媳林芳媖、賴和之孫賴碩彥、霧峰林家後代林俊明，以及上善人文基金會董事長詹宏志、學者李乾朗、青平台董事長鄭麗君等欣賞跨世代文化展演。

蔡英文說，前幾天雕塑 家黃土水作品「甘露水」重回世人面前。這件傳奇性作品誕生於文協創立那年，訴說藝術家百年前對台灣社會進步的期待。而此次舉辦紀念會的中山堂，也收藏黃土水的遺作「水牛群像」。

她說，不論黃土水或蔣渭水，他們熱愛台灣，更懷抱強烈認同和使命。黃土水期待的藝術「福爾摩沙時代」，文協主張的「台灣是台灣人的台灣」以及「世界的台灣」，這些信念都提醒台灣人民要有自信。文化部長李永得說，文協前輩認為，唯有文化才能團結台灣。文化部與民團共同舉辦許多活動，檢視百年來新文化運動成果，藉此策勵將來。