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台鐵普悠瑪3年前翻覆18死 司機員判4年6月

記者戴永華／宜蘭18日電
3年前的普悠瑪翻覆意外，當時整個車廂呈現W型扭曲變形，造成重大死傷，包括司機員在內共3人被依過失致死罪起訴，今天由宜蘭地方法院進行一審宣判。(本報資料照片)
3年前的普悠瑪翻覆意外，當時整個車廂呈現W型扭曲變形，造成重大死傷，包括司機員在內共3人被依過失致死罪起訴，今天由宜蘭地方法院進行一審宣判。(本報資料照片)

台鐵普悠瑪列車3年前發生出軌翻覆事故釀成重大死傷，宜蘭地方法院今天上午11點宣判，之前被依過失致死起訴的司機員尤振仲、負責驗收自動防護系統（ATP）的前台鐵機務處副處長柳燦煌、前台鐵綜合調度所所長吳榮欽3人都不會到庭，普悠瑪受難家屬自救協會會長董小羚也說不現身，地院宣判後將由庭長主持記者會說明判決理由。尤振仲判4年6月，其他2人無罪。

2018年10月21日，普悠瑪列車在宜蘭縣蘇澳新馬車站出軌翻覆，造成造成18人死、200多人輕重傷，其中以台東縣董姓家族有8人在這場意外中喪生，最為嚴重。

宜蘭地檢署專案小組歷經半年多調查，發現普悠瑪列車在出事前以時速141公里通過速限75公里的新馬車站，列車在一處300多米的大彎道發生左傾翻覆，後面到第8節車廂也遭推擠出軌，整個車廂呈W型扭曲變形，地檢署2019年6月6日以過失致死罪，起訴司機員尤振仲、時任台鐵機務處副處長柳燦煌及綜合調度所所長吳榮欽等3人。

檢方調查認為，列車司機員尤振仲擅自關閉列車自動防護系統（ATP），加上超速行駛釀禍；柳燦煌在辦理普悠瑪驗收時，沒有把ATP遠端監視系統列入測試程序；吳榮欽一直未察覺ATP遠端監視系統沒有啟動連線，都有業務過失，更由於這起意外導致很多人家庭破碎，建請法官從重量刑。

據了解，地院法官在案件審理時，尤振仲的辯護人辯稱，這起意外是因為台鐵長久以來的制度與文化造成；柳燦煌、吳榮欽則說，他們所負責的工作與出軌翻覆意外並沒有相當的因果關係。宜蘭地院歷經2年多審理，今天由合議庭判長鄭貽馨一審宣判。

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