北市盪鞦韆設「3分鐘計時器」9歲童不滿：為何直接規定

為讓每個孩子都能玩到公園盪鞦韆，北市即日起於6個公園進行為期2周的3分鐘限時分享政策。(圖:北市公園處提供)

北市公園處自上周起針對6個公園遊戲場試辦為期2周的「友善限時分享方案」，輔導孩童按壓計時器3分鐘提醒，引起民眾熱議，社團法人台灣親子 共學教育 促進會為此訪問100位小朋友，其中9歲幼童認為，用計時器這樣強硬的手法，只是在教「服從」，不會學到「分享」。

台北市公園處設鞦韆鈴響三分鐘換人措施，試辦地點包含大安森林、青年、 南港、前港、碧湖公園、花博公園美術園區6座公園的遊戲場，將派人員在假日人多的時間輔導小朋友排隊、按壓計時器，3分鐘時間到後提醒換人。

還我特色公園行動聯盟表示，孩子在遊戲當中，他們會透過語言的溝通、社交的互動、情緒的調節，這些都是孩子成長必經的練習，所以，當遊戲場上等待太久怎麼辦?孩子間的開口問、開口溝通，照顧者間的同理協調， 『我先幫你推，等等換你幫我推』的交朋友模式，都是會在遊戲場衍生發展的。

還我特色公園行動聯盟指出，任何的按鈴或告示牌不是只解決眼前問題，它很有可能帶來一種暗示的警告或沈默不溝通文化。

社團法人台灣親子共學教育促進會也為此訪問100位小朋友，其中9歲幼童認為，用計時器這樣強硬的手法，只是在教「服從」，不會學到「分享」；另一位9歲幼童也質疑是誰規定？「如果我是排隊等很久的人，可以跟坐盪鞦韆的人說一下，自己也很想坐。為什麼不是討論？是直接規定？」

李姓家長認為，按鈴是在提醒家長還是小孩呢，在任何事情上大家若能有同理心及道德，就不需要這麼多的制式法令。但也有王姓家長認為，限時三分鐘可以讓所有年齡的孩子懂得公平，否則以往會擔心年紀大的孩子不理讓年紀小的孩子。