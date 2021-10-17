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「失去骨肉至親有多痛，我承受過」 侯友宜悲痛發文

記者張睿廷／新北報導
侯友宜發出長文，表示自己能理解失去至親骨肉的痛，看見這些家長的難過，自己也忍不住紅了眼眶。取材自侯友宜臉書
侯友宜發出長文，表示自己能理解失去至親骨肉的痛，看見這些家長的難過，自己也忍不住紅了眼眶。取材自侯友宜臉書

台灣虎豹潭事件造成6人失蹤，其中2名孩童、2名大人遺體已遭尋獲，另還有2名孩童失聯，警消日夜不停搜救。新北市長侯友宜臉書貼文表示，自己到基隆殯儀館探視傷心欲絕的家屬時，心情沉重又悲傷，自己也曾失去骨肉過，能夠理解這種感覺有多痛，但自己是父母官，無論如何都必須堅強，也想告訴這些家人，不論「您們需要什麼幫助，記得告訴我一聲，我都會在。」

侯友宜深夜在臉書針對虎豹潭事件發出文章，表達心中悲痛的感受，他說，「虎豹潭徹夜搜救到白天再到黑夜，不願接受的事實還是發生了，2個孩子和2位爸爸離開了他們最摯愛的家人。」

侯友宜表示，進入基隆殯儀館前，自己的腳步和心情一樣沈重，但他強忍傷感，深吸了一口氣，因為身為父母官，來這裡是希望帶給家屬振作的力量，他必須比誰都更堅強。

侯友宜說，他走進去時，一眼望見小妹妹的阿嬤，眼裡盡是止不住的淚水，趕緊快步上前緊緊握住她的雙手，希望能帶給她一點力量，阿嬤明明傷痛欲絕， 卻向自己連聲道謝，每句謝謝都讓他揪心自責。

侯友宜指出，他和警消弟兄多希望幫阿嬤帶回依舊活潑可愛的孫女，讓小妹妹再撒嬌地喊她「阿嬤」，但用盡全力卻未能如願。

侯友宜說，令人揪心的還有小男孩的媽媽，她的淚水早已潰堤，聲聲呼喚著心肝寶貝的名，卻喚不回熟悉的一聲「媽咪」。在一旁的爸爸強忍悲傷，直說自己一定會堅強，淚水卻無法受控地落下，自己只能擁著他，但卻忍不住紅了眼眶，「因為失去骨肉至親有多痛，我承受過。」

侯友宜表示，孩子一定不會希望我們如此傷悲，自己試圖告訴家屬想著孩子去當無憂無慮的天使或菩薩了，或許心能少痛一點點，但更想說的是整起事件絕不是為人父母的錯，相信爸爸媽媽們對孩子的照顧一定非常用心，才會想帶著孩子看山看水體驗世界的美，怎知造化弄人。

侯友宜指出，不該開團的公司開了團，該追究的人禍及法律責任，他們一定會追究到底。現在還有兩個孩子下落不明，搜救人員絕不會放棄任何希望，將全力搜救至最後一刻。

侯友宜最後說道，人生無常，他懂失去的當下，有多難接受，「不論您們需要什麼幫助，記得告訴我一聲，我都會在。」

侯友宜 臉書 台灣

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