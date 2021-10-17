蔡英文承諾加速公辦都更 專家轟：最大釘子戶是政府

高雄城中城大樓火警帶走46條無辜人命，高雄市府16日在現場舉行招魂法會，儀式結束後罹難者家屬捧著牌位離開，場面哀戚。(記者劉學聖／攝影)

蔡英文 總統昨天到高雄探視城中城大火傷者後表示，中央會用最快時間與縣市政府合作，全面盤點住商混合大樓，局部荒廢老舊建築要排除危險，以公辦都更加速處理。

一把火燒出「老人困老宅」等社會問題，蔡英文說，發生城中城這麼嚴重事故，一定要更積極檢討改善，會請行政院、內政部 全面檢討強化建築管理、消防檢查、都更危老等制度不足處；尤其是局部荒廢老舊建築，要環境整理排除危險，建立必要的社區管理系統，用公辦都更加速處理問題。

不過，高雄市都市更新學會理事長林資雄指出，癥結是政府的行政效率，政府對公辦都更案有絕對的主導權限，但政府不重視都更，也沒制訂一套可供共同遵循的「遊戲規則」，「都更最大的釘子戶，其實就是政府」。

財團法人都市更新研究發展基金會執行長丁致成也直言，「這次完全是政府失職，也凸顯都市更新的荒謬」，現有法令都已很清楚，問題在「有沒有人執行」。

對於城中城大樓，高雄市長陳其邁表示，基於安全考量將專案處置，不排除拆除大樓。高雄市都發局長楊欽富說，即使結構經鑑定暫時無虞，但屋齡高，消防設施不足，若採都更或危老手段處置，其中危老需百分之百住戶同意，都更亦需八成住戶同意才可啟動，當地產權複雜，整合難度奇高。

林資雄說，城中城先前發生多起公安 事故，現又燒死46人，於情於理強拆都站得住腳，否則修繕好讓民眾住進，不只心底有陰影，公安問題也會如影隨形。高雄不只城中城，還有很多老舊大樓、海砂屋，萬一地震來，「除非市長八字夠強，否則不是開玩笑的」。

林資雄說，市府應趁此事件痛定思痛，現地開拆重建成紀念館、公園都是可行作法，既有容積可移轉到其他地點，所有權人權益均不受損，住戶安置亦可採取「包租代管」模式克服，利用這次機會「大破大立」整頓。

昨天下午在火場辦聯合招魂法會，有人傷心過度昏厥，有人顧不得嗆傷未癒仍執意參加，市府派市殯代表擲筊引魂，連擲八次失敗，鹽埕區長劉文粹接手後，再擲三筊才獲得聖筊。招魂現場出大太陽，天空卻飄出毛毛細雨，家屬哭喊「這是天地同悲」。

罹難者有44人確認身分，兩名女子身分未明，已有家屬來採集DNA送驗比對。41名傷者有4人出院、25人住普通病房、14人在加護病房或燙傷中心。