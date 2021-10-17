新聞評論／悲劇堆疊出的口號 能防下一個悲劇嗎？

屏東超商女店員遭思覺失調症男子攻擊案，再次暴露社會安全網的破洞。(中央社)

說來悲哀，台灣 社會的進步，幾乎是由一件件悲劇堆疊出來的。因彭婉如及白曉燕命案有了《性侵 害犯罪防治法》，鄧如雯殺夫案催生《家庭暴力防治法》；近日高雄城中城惡夜大火，也喚醒立委呼籲翻修《消防法》、《公寓大廈管理條例》等。但更可悲的是，連悲劇也撼動不了的政治醬缸，卻讓「社會安全網」的破洞補漏難期。

五年前的小燈泡斷頭事件，蔡英文總統喊出「社會安全網」的承諾，解決精神病患社區處遇的安全問題。但總統都當到第二任了，從鐵路警察遭精障者殺死，到屏東超商 女店員被挖眼，為何破洞還是這麼大？

輿論壓力之下，畸型的「心理口腔司」終於決定「心口分家」。雖然「心理司」成立尚未有期，政府該看清，人民因為國家長期漠視精神健康問題，而付出了多少慘痛代價。更重要的課題則是：如何防止下一個悲劇？

以挖眼案為例，施暴者是衛生局列管的精神病患，屏東縣長潘孟安說，「已要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理」。縣長竟然建議起醫囑，是撈過了界。關了這人，還有其他病患，這是中央該負的責任。

總統承諾的「社會安全網」是每次精障傷人案發生，政府拿出來回應輿論的標準答案。但這似乎是個誤會—社安網是個包山包海的計畫，舉凡家暴、性侵、兒虐、自殺、貧窮、藥酒癮者等，都在網中；並不是針對精障者與社區安全共存的特效解方。

在行政院剛核定的「社安網2.0」厚達200多頁的計畫書中，精障者處遇及家庭、社區支持，只占了其中一小塊。也就是說，每當精障者出事，政府就說「已布建社安網」，但它不是精障者與社區安全的真正解答！

即使拿這占比極少的精障內容來看，社安網是個漏洞百出的網子，罩不住被醫療、社福、社區漏接的高風險精障者。人力不足、專業不足、橫向連繫及資源不足，通報了也無處可去。

舉例來說，計畫書自我檢討，社區追蹤精神病人的訪視人力嚴重不足。英、美及荷蘭的個案服務案量比為1比15至29之間。但台灣關懷訪視員案量比約是1比323，差距之大讓人倒吸一口氣。難怪結論會是「訪員於案量負荷沉重之狀況下，尚難提供被訪視者及其家庭完善且深化之服務」。高薪聘來的300多位心衛社工流動率高，7到10個月就走人，何以致之？

結果當然是，家屬無援、社區無感、無病識感的病患拒醫抗藥趴趴走。當幻覺、幻聽出現，也無人、無法令可以緊急監控。照顧壓力之下，台南年邁母親持刀砍死思覺失調的女兒。

此外，挖眼案發生後，鄰里連署要求逐出社區，「最好是關起來，關醫院、關監獄」都好。可以想像村民長年擔驚受怕，但家屬何嘗不是？照護之外，更背負對鄰里的虧欠。社區不想要危險人物，解方應是如何讓他不危險，要求政府拿出有效的辦法；而不是「統統關起來」或除之而後快。

但自2018年起推出的社安網，3年投入70億元台幣；2.0版從今年到2025年，5年投入407億元台幣，並擴編約1萬名人力。這樣的大手筆，究竟如何運用，有多少會用來照顧社區精障者？

更重要的問題是，衛政與司法的「精神衛生法」等修法、「司法精神病院」的權責畫分若搞不定，甚至司法院和法務部繼續為精障犯罪修法互推責任、互批違憲，政府光撒錢真的能夠補破洞嗎？政府必須解決結構性問題，不能讓人民在社安網破洞下惶惶殘喘，甚至弱弱相殘。