我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

新北虎豹潭溪水暴漲沖走遊客 4死2失蹤

台灣新聞組／台北17日電
新北市消防局出動警消前往雙溪區北勢溪，搜尋在虎豹潭被暴漲溪水沖走的6名遊客。（記者邱瑞杰／翻攝）
新北市消防局出動警消前往雙溪區北勢溪，搜尋在虎豹潭被暴漲溪水沖走的6名遊客。（記者邱瑞杰／翻攝）

新北市雙溪區虎豹潭昨傳出落水失蹤意外，一個名為「大方體驗自然」的機構舉辦體驗營，透過臉書招募16名成人、15名少年和兒童昨天出團前往虎豹潭，傍晚從北勢溪右岸走「梳子壩」橫越北勢溪時，因溪水暴漲，帶隊的蘇姓老師決定回頭折返，走在前面的人順利上到左岸，但走在中間的2名成人4名學生不幸被洪流沖走。

新北市政府消防局昨漏夜搜救，今早6點半在料角坑河段鐘姓男子遺體，8點半多又傳出在三水潭水域發現蔡姓女童，但已無呼吸心跳。

到了上午10點半多，救難人員在六合橋下游約200公尺處水域發現11歲劉姓男童，他8歲的妹妹仍未尋獲。救難人員接著在上午11點50分，在六合橋下游約400公尺處水域發現40多歲陳姓男子，但他的15歲女兒仍未見蹤影。

新北市長侯友宜表示設有四個搜索點、一個攔截點，全力搶救。現場一名獲救的蘇姓女老師，見到侯友宜，立刻崩潰大哭，不停喊著「拜託你們」，不要放棄搜救工作，侯友宜承諾「會持續搜尋」，並表示將啟動相關調查，釐清責任歸屬。

消防局昨天下午4時許獲報，指雙溪區虎豹潭疑因溪水暴漲，有民眾受困失蹤。警消到場後發現，現場有7人落水失蹤。晚上6時許，一名9歲葉姓女童先獲救，但仍有兩位大人及四名小孩行蹤不明。另有九大四小共13人，一度受困在對岸，經警消引導，全數撤離至安全處。 

營隊為「天大地方自然公司」舉辦，參加的家長、同學根據網路報名，有7堂自然體驗課，昨天是其中一堂。 昨天的課程原規畫經過「蘇子壩」以後，往虎豹潭古道行走，欲前往太平21號。一行人下午2點多在虎豹潭步道遇到大雨，突如其來的溪水暴漲，帶隊的蘇姓老師決定回頭折返，前方的孩童雖然有大人帶隊，但過程中仍有人不慎跌入溪中，導致6人落水失蹤。

 台北市長柯文哲昨天在出席完大稻埕情人節活動後，晚間10點也趕抵現場，先到泰平派出所慰問失蹤者家屬及獲救民眾，再轉往事發現場聽取侯友宜說明搜救狀況，不過柯並沒有受訪，但臉上表情凝重。

 虎豹潭位在新北雙溪區，是北勢溪的北支流源頭，附近有規畫親水景觀區、生態步道及古道，步道上方也設有觀景平台，可眺望虎豹潭自然美景，每逢假日都吸引不少遊客前往賞戲水、露營或烤肉。

新北市長侯友宜前往雙溪區北勢溪，了解救援人員搜救狀況。（記者邱瑞杰／翻攝）
新北市長侯友宜前往雙溪區北勢溪，了解救援人員搜救狀況。（記者邱瑞杰／翻攝）

侯友宜 步道 柯文哲

上一則

台防疫措施再放寬 戶外運動、拍照可脫口罩

下一則

蔡英文弔唁高雄大火死者5分鐘快閃 馬轟應道歉

延伸閱讀

2024不排除「柯、郭合作」? 柯文哲：過度解讀

2024不排除「柯、郭合作」? 柯文哲：過度解讀
台2024總統大選 美學者：國民黨推侯友宜有機會贏

台2024總統大選 美學者：國民黨推侯友宜有機會贏
美學者看2024台大選 國民黨推侯友宜有機會贏

美學者看2024台大選 國民黨推侯友宜有機會贏
民進黨真正在意的大敵 是侯友宜

民進黨真正在意的大敵 是侯友宜

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象