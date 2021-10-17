新北虎豹潭溪水暴漲沖走遊客 4死2失蹤

新北市消防局出動警消前往雙溪區北勢溪，搜尋在虎豹潭被暴漲溪水沖走的6名遊客。（記者邱瑞杰／翻攝）

新北市雙溪區虎豹潭昨傳出落水失蹤意外，一個名為「大方體驗自然」的機構舉辦體驗營，透過臉書招募16名成人、15名少年和兒童昨天出團前往虎豹潭，傍晚從北勢溪右岸走「梳子壩」橫越北勢溪時，因溪水暴漲，帶隊的蘇姓老師決定回頭折返，走在前面的人順利上到左岸，但走在中間的2名成人4名學生不幸被洪流沖走。

新北市政府消防局昨漏夜搜救，今早6點半在料角坑河段鐘姓男子遺體，8點半多又傳出在三水潭水域發現蔡姓女童，但已無呼吸心跳。

到了上午10點半多，救難人員在六合橋下游約200公尺處水域發現11歲劉姓男童，他8歲的妹妹仍未尋獲。救難人員接著在上午11點50分，在六合橋下游約400公尺處水域發現40多歲陳姓男子，但他的15歲女兒仍未見蹤影。

新北市長侯友宜 表示設有四個搜索點、一個攔截點，全力搶救。現場一名獲救的蘇姓女老師，見到侯友宜，立刻崩潰大哭，不停喊著「拜託你們」，不要放棄搜救工作，侯友宜承諾「會持續搜尋」，並表示將啟動相關調查，釐清責任歸屬。

消防局昨天下午4時許獲報，指雙溪區虎豹潭疑因溪水暴漲，有民眾受困失蹤。警消到場後發現，現場有7人落水失蹤。晚上6時許，一名9歲葉姓女童先獲救，但仍有兩位大人及四名小孩行蹤不明。另有九大四小共13人，一度受困在對岸，經警消引導，全數撤離至安全處。

營隊為「天大地方自然公司」舉辦，參加的家長、同學根據網路報名，有7堂自然體驗課，昨天是其中一堂。 昨天的課程原規畫經過「蘇子壩」以後，往虎豹潭古道行走，欲前往太平21號。一行人下午2點多在虎豹潭步道 遇到大雨，突如其來的溪水暴漲，帶隊的蘇姓老師決定回頭折返，前方的孩童雖然有大人帶隊，但過程中仍有人不慎跌入溪中，導致6人落水失蹤。

台北市長柯文哲 昨天在出席完大稻埕情人節活動後，晚間10點也趕抵現場，先到泰平派出所慰問失蹤者家屬及獲救民眾，再轉往事發現場聽取侯友宜說明搜救狀況，不過柯並沒有受訪，但臉上表情凝重。

虎豹潭位在新北雙溪區，是北勢溪的北支流源頭，附近有規畫親水景觀區、生態步道及古道，步道上方也設有觀景平台，可眺望虎豹潭自然美景，每逢假日都吸引不少遊客前往賞戲水、露營或烤肉。