全球總工時因疫變少 台仍第4高

去年新冠疫情 肆虐全球，不少國家實施封城禁令、部分行業暫停營業、改為在家工作等，各主要國家的年總工時時數均下降，根據勞動部最新國際勞動統計，台灣 去年平均總工時為2021小時，排名第4，工時比前年少了6小時，名次則持平不變。

根據資料，40個國家中，就業者去年平均每年工時排名第一是新加坡 的2288小時，台灣則排名第4名、2021小時。韓國則以1908小時位居第6，美國1767小時排名第10名，日本1598小時，排在20名之外。

受疫情衝擊，去年各國工時都比前年下降，新加坡少了36小時、台灣6小時、南韓59小時、日本46小時、英國甚至一口氣少了170小時。

失業率部分，除了義大利、法國續較前年下降外，其餘國家都上升，其中上升最多為美國及加拿大，分別上升4.4％及3.8％；亞洲國家升幅則相對較緩，台灣和南韓僅上升0.2％。

勞動部條平司長黃維琛解釋，去年不少國家採取封城，因此工時下降，反觀台灣去年的疫情控制相對得宜，僅短暫受影響。

不過全國產業總工會秘書長戴國榮批評，台灣年總工時降不下來，反映的是低薪問題，勞工寧可用加班換取高一點的工資。