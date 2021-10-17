下班不想回LINE 勞團爭取「離線權」

疫情爆發後，許多企業要求員工遠距在家工作，上下班時間界線模糊，也讓勞工「離線權」再次受關注。（記者余承翰／攝影）

數位科技大舉入侵勞工 的下班時間，雇主可隨時、隨地透過Email、LINE等通訊軟體交辦工作 ，迫使勞工一直處於「待命」狀態，帶來身心壓力。疫情 爆發後，遠距工作更廣泛，上下班時間界線也更模糊，有勞團倡議，應比照部分歐洲國家，在法令導入「離線權」（the right to disconnect）概念。

「離線權」是指員工在工作時間外，有權利斷開與工作有關的聯繫，不接收或回應任何與工作相關的電子郵件、電話或訊息，且不會因拒絕聯繫而遭懲處。

勞動部勞安所曾在2016年發表「雇主於下班後指揮勞工工作之現況及案例研究」，問卷結果顯示，有五成受訪勞工在下班後仍會使用通訊軟體進行工作交付，高達近六成五認為會造成心理負擔，應限制或減少下班後使用通訊軟體交辦公事。

勞動部條平司長黃維琛直言，離線權入法，在實務上不可行，且勞動部有「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，遠距辦公時，勞資可事先約定工時、自行記載加班時數等。

不過政大勞工所副教授張其恆直言，勞基法、職安法雖有勞工休息相關規定，但如何行使休息權、認定休息時間卻不夠清楚。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說，遠距工作雖能減少通勤，但無形中也讓勞工更常加班，疫情加速讓問題浮上檯面，雖然談立法還太遠，但現在開始討論離線權正是時候。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，雖然近年已有主管下班時間傳LINE指派工作，卻未給付加班費挨罰的案例，但隨著職業類型多元、科技愈來愈發達，勞動部應回頭檢視指導原則有沒有跟上現在的勞動環境，進一步考量在法令層次規範勞工離線權。

國民黨立委林奕華說，員工持續輪流居家上班，有些權益上的問題要注意，如加班規定較複雜，另公司在水電、房租上減少支出，也應考慮回饋給員工。