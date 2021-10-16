精障犯罪修法 司法院、法務部互批違憲

屏東挖眼案，再度讓外界關注精障者的犯罪風險，司法院、行政院會銜提出刑事訴訟 法緊急監護修正草案，但在立法院審議時，司法院和法務部卻互批對方違憲，外界質疑社會安全網「補洞」進度停滯。司法院秘書長林輝煌下周二將與法務部長蔡清祥會談。

司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，有精神疾病觸法之人，有醫療需求時，應該儘早提供，現行制度依有保安處分執行法，已經能在偵查中、判決前先為監護，為能更保障人權，司法院增訂緊急監護章，是提供可操作的程序。

彭幸鳴說，保安處分執行法這項可先行監護的制度，雖存在超過半世紀，但檢察官 和法官非常少用到，隨著社會重大事件發生，檢察官和法官已注意到，現提出的緊急監護草案是將程序更明確化，提供被告治療和監督保護，讓司法程序在羈押外多一項選擇，也讓社會安全網多一層保障。

立法院在審議時，法務部認為判決必須「確定後」才能執行監護處分，稱這是法治國家基本原則，若在判決確定前執行保安處分，顯違反無罪推定原則，有違憲疑慮。

法務部對刑法也提出修正草案，內容是不受現今監護處分五年上限，一次可展延三年、次數無限制，另認同有犯罪嫌疑精障者在判決確定前應接受治療，但應採取德國 暫時安置處分。司法院則認為，不限制監護次數恐演變成終生監禁，也有違無罪推定原則、違憲之虞。