新聞眼／社會安全網破了 政府卻只顧踢皮球

蔡政府喊了五年多的社會安全網，不只司法精神病院仍只聞樓梯響，司法院與法務部更相互指責對方提的修法版本可能違憲，蘇內閣不僅遲未能補洞，連基本法制作業都搞到院、檢與法學界戰火四起，凸顯政府治理嚴重失能，各單位互推責任。

蔡英文 總統在2016年國慶演說中提及「這個社會破了很多洞，我會盡全力把他們都補起來」，去年國慶演說還稱政府用急行軍的速度來健全社會安全體系。

從小燈泡案發生至今，不管是台中牙醫師、嘉義鐵警到這次的屏東女超商 店員案，每次發生思覺失調症患者施暴案件，社會安全網何時補漏的問題就被提出，但政府除口號宣示，實際改善作為卻幾乎在原地踏步。

司法院、法務部、衛福部各自宣稱已送出相關補漏修法草案，但衛福部的精神衛生法還擺在行政院，法務部提出刑法強制監護不限五年，司法院公開批有違憲之虞；司法院送出刑事訴訟 法修法條文，對於判決未確定前的被告，如有精神障礙而可能有危害公共安全的急迫情形者，可先緊急監護，法務部與部分刑法學者都質疑違反法治國基本原則，恐有違憲之虞。

保安處分執行法第四條實際上是一個空殼，現實原因是因沒有足夠的簽約醫院可以處理，人力與資源亦缺；至於法制上原因，則是欠缺發動監護所必要的相關條件及規範上的配套，所以須透過刑訴修法加以具體化。

即使完全不做刑事訴訟法的修訂，但若未來處理類似的精障者，到底是由那個機關真正負責執行呢？即使不做刑事訴訟法的修訂，若未來處理類似的精神障礙者，到底是由哪個機關真正負責執行呢？法務部反對在刑事訴訟法沿用監護，會否只是想避免保安處分的執行，導致工作負擔增加？

可悲的是，衛福部與法務部為了誰負責司法精神病院互推責任，司法院與法務部相互指責的法案前後送進立院，兩個法律機關，在國會殿堂上公開互批，除了證明很會喊文青式口號的總統，任命了不負責任的首長，民眾恐仍只能自求多福。