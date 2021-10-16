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美螯蝦侵新竹護城河 民眾瘋抓5天撈3000隻

記者王駿杰╱新竹16日電
美國螯蝦環境容忍性強，加上繁衍速度快，恐對護城河生態帶來影響，市府近日出動人力誘捕，5天捕撈3000隻以上，數量驚人。（圖：新竹市政府提供）
美國螯蝦環境容忍性強，加上繁衍速度快，恐對護城河生態帶來影響，市府近日出動人力誘捕，5天捕撈3000隻以上，數量驚人。（圖：新竹市政府提供）

俗稱小龍蝦的外來種克氏原螯蝦（又名美國螯蝦）最近出現在新竹市護城河，假日還吸引民眾聚集垂釣，由於美國螯蝦環境容忍性強，加上繁衍速度快，恐對護城河生態帶來影響，市府已出動人力進行誘捕，僅5天捕撈數量已達3000隻以上，十分驚人。

城市行銷處指出，過去護城河曾有許多民眾習慣放生各種魚類生物，尤其是環境適應力與繁養力強的吳郭魚，加上民眾任意餵食，造成大量繁殖，已影響水質。最後經工程改建與定期捕抓，數量才大為減少，盼民眾勿放生共同維護生態平衡。

美國螯蝦約在1980年引進，因肉質不佳且無觀賞價值，被飼養者任意棄置於河川、水池或及溝渠，導致此外來種大量繁殖，已嚴重影響原生種植物生長及生物棲息環境，干擾原有平衡的生態，全台各地都傳有公園池塘，已經被這種外來種美國螯蝦入侵。

城銷處表示，美國螯蝦會鑽洞，破壞力也強，恐對護城河砌石護岸造成破壞。為降低對護城河生態影響，市府已用白天人工、夜間蝦籠誘捕方式捕捉，將持續誘捕，減少美國螯蝦族群數量，維持民眾休憩的環境及當地生態，也請民眾勿任意進入護城河捕捉、垂釣。

近日有民眾會在護城河畔垂釣捕捉美國螯蝦，雖然沒直接將捕獲的美國螯蝦帶回家食用，但此舉已違反「新竹市公園管理自治條例」，市府也已在周邊設置禁止餵食野生動物的告示牌，若發現民眾隨意捕抓、放生或餵食，將會進行勸導，無效會請警察到場進行開罰。

美國螯蝦環境容忍性強，加上繁衍速度快，恐對護城河生態帶來影響，市府近日出動人力誘...
美國螯蝦環境容忍性強，加上繁衍速度快，恐對護城河生態帶來影響，市府近日出動人力誘捕，5天捕撈3000隻以上，數量驚人。（圖：新竹市政府提供）

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