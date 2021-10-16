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口角拉頭髮撞重物 遺體修復師總召涉殺女友

記者簡慧珍╱彰化16日電
「76行者遺體美容團隊」召集人陳修將涉及胡姓女友死亡案，讓地方人士都大為震驚。 （本報資料照片）
「76行者遺體美容團隊」召集人陳修將涉及胡姓女友死亡案，讓地方人士都大為震驚。 （本報資料照片）

「76行者美容修復團隊」總召陳修將與胡姓女友爭吵，涉嫌徒手拉扯胡女頭髮，頭部撞及重物，使胡女硬腦膜下出血致死，警方移送偵辦，彰化地檢署漏夜偵訊後，認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，聲押，地方法院今天凌晨裁定收押禁見。

影音來源：聯合影音網

陳修將本月8日與胡姓女友投宿汽車旅館，昨清晨2點多送開車送胡女就醫，但胡女到院前死亡，醫護人員發現她到院前死亡，全身多處大面積淤青，疑似被毆打到嘔吐咖啡色液體，急救半小時仍不治，醫院報警處理。

警方調閱監視錄影畫面，發現陳修將與胡女投宿汽車旅館，兩人共同外出一次，其餘時間陳修將單獨進出，但陳修將說法避重就輕，堅不吐實，警方認為他涉嫌重大，昨天下午依涉犯傷害、殺人罪嫌移送檢方。檢察官訊後，陳修將坦承與胡姓女友爭執，徒手拉扯她的頭髮，使她頭部撞及重物。

檢方表示，胡女因頭部撞及重物，導致硬腦膜下出血致死，因此認為陳修將涉有殺人等重罪，且有逃亡及串供之虞，向法院聲請羈押禁見，法官今天凌晨裁定收押禁見。

陳修將年輕時混黑道的荒唐過去，經營賭場、應召站，還有槍砲彈藥等前科被判刑，因父母不放棄，他出獄後在家人和妻子支持下重新做人，妻子勸他行善彌補過錯，陳修將經營葬儀社，經常免費修復經濟弱勢者及無主的大體，今年4月太魯閣號重大出軌意外後，陳修將號召全國逾百名遺體修復師到場為往生者修復遺體，令人全台人民印象深刻。

76行者總召陳修將的胡姓女友全身是傷，致命傷是顱內出血致死。（記者簡慧珍／翻攝）
76行者總召陳修將的胡姓女友全身是傷，致命傷是顱內出血致死。（記者簡慧珍／翻攝）

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