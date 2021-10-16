東洋買BNT因數量、價格破局 施俊良怨疾管署

東洋買BNT最後破局，總經理施俊良怨疾管署。（圖：業者提供）

台灣東洋總經理施俊良、副總屈志源涉內線被約談，檢調在搜索前即掌握明確事證，昨天偵查策略就是要所有被告認罪換取減刑，由於相關人均在重大訊息公開前後18小時買賣股票 ，客觀事實明確，且犯罪金額不高，被告全認罪，全案可望速偵速結。

東洋董事長林全昨晚對全體員工發出公開信，強調如果同仁是清白的，一定支持並協助維護同仁權益；如果有涉案的同仁，公司也將加以嚴懲。

他對員工說，公司去年洽談代理BNT 新冠疫苗 期間，就已對參與的員工三令五申，不可利用此消息買賣股票，違反內線交易行為，經過這次事件，希望同仁能記取教訓，嚴守法紀。

據了解，台北市調查處早在今年四月間，就以證人身分約談施俊良，當時施俊良對內線交易部分避重就輕，倒是對東洋採購BNT破局頗多感慨。

據施俊良指稱，他是東洋負責洽談採購德國BNT的主導人，BNT大中華銷售代理商、上海復星醫藥在台有兩名代表人，去年雙方談妥由東洋向上海復星採購3000萬、後來因衛福部有意見，降為1000萬劑，但衛福部疾管署只要200萬劑，因購買數量、價格有落差，最後破局、未能如期代理BNT疫苗。

施俊良向檢調表示，當時差額的800萬劑，東洋曾表示願意自行吃下來，但指揮中心堅持疫苗要由政府統籌管理，東洋雖已取得BNT疫苗在台銷售的「有條件授權書」，但疾管署仍堅持要他們提供正式授權文件，後來未能達成一致協議，導致東洋無法代理BNT，是疫苗採購破局最主要原因。

據指出，施俊良起先堅稱自己沒有買賣股票，後因有親友坦承施俊良提供內線消息才購買東洋股票，施俊良聽聞後，才卸下心防，坦承犯罪。