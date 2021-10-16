我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬高中球賽傳槍響 球員觀眾驚逃 3傷1命危

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

東洋買BNT因數量、價格破局 施俊良怨疾管署

 記者張宏業╱台北16日電
東洋買BNT最後破局，總經理施俊良怨疾管署。（圖：業者提供）
東洋買BNT最後破局，總經理施俊良怨疾管署。（圖：業者提供）

台灣東洋總經理施俊良、副總屈志源涉內線被約談，檢調在搜索前即掌握明確事證，昨天偵查策略就是要所有被告認罪換取減刑，由於相關人均在重大訊息公開前後18小時買賣股票，客觀事實明確，且犯罪金額不高，被告全認罪，全案可望速偵速結。

東洋董事長林全昨晚對全體員工發出公開信，強調如果同仁是清白的，一定支持並協助維護同仁權益；如果有涉案的同仁，公司也將加以嚴懲。

他對員工說，公司去年洽談代理BNT新冠疫苗期間，就已對參與的員工三令五申，不可利用此消息買賣股票，違反內線交易行為，經過這次事件，希望同仁能記取教訓，嚴守法紀。

據了解，台北市調查處早在今年四月間，就以證人身分約談施俊良，當時施俊良對內線交易部分避重就輕，倒是對東洋採購BNT破局頗多感慨。

據施俊良指稱，他是東洋負責洽談採購德國BNT的主導人，BNT大中華銷售代理商、上海復星醫藥在台有兩名代表人，去年雙方談妥由東洋向上海復星採購3000萬、後來因衛福部有意見，降為1000萬劑，但衛福部疾管署只要200萬劑，因購買數量、價格有落差，最後破局、未能如期代理BNT疫苗。

施俊良向檢調表示，當時差額的800萬劑，東洋曾表示願意自行吃下來，但指揮中心堅持疫苗要由政府統籌管理，東洋雖已取得BNT疫苗在台銷售的「有條件授權書」，但疾管署仍堅持要他們提供正式授權文件，後來未能達成一致協議，導致東洋無法代理BNT，是疫苗採購破局最主要原因。

據指出，施俊良起先堅稱自己沒有買賣股票，後因有親友坦承施俊良提供內線消息才購買東洋股票，施俊良聽聞後，才卸下心防，坦承犯罪。

BNT 疫苗 股票

上一則

陸進口新制 明年衝擊台18類食品 逾萬企業受影響

下一則

城中城「無法管」？22年前就有規範 律師痛批高市卸責

延伸閱讀

外國人「完整接種疫苗」才可入境美國 混打也可以

外國人「完整接種疫苗」才可入境美國 混打也可以
Dali Fan醫生 COVID-19 疫苗問答

Dali Fan醫生 COVID-19 疫苗問答
衛生專家強烈建議接種嬌生疫苗者需打加強針

衛生專家強烈建議接種嬌生疫苗者需打加強針
買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

買BNT破局 檢調大搜索 東洋總座認罪送辦

熱門新聞

雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
高雄市鹽埕區「城中城」大樓14日凌晨2點多失火，火舌從一樓往上竄燒。(記者劉學聖／攝影)

高雄暗夜大火已釀46死 疑菸蒂釀災 6樓以上傷亡慘重

2021-10-14 04:18

超人氣

更多 >
北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血
怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅
密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄
紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款
美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差

美11月8日起開放完全接種外國客入境 搭機、陸路規定有差