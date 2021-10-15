我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

老宅困老人 專家：全台雙老危機惡化

台灣新聞組╱高雄15日電
高雄市鹽埕區大火，目前已救出55人送醫，疲累的消防隊員累癱坐地休息。(記者劉學聖／攝影)
高雄市鹽埕區大火，目前已救出55人送醫，疲累的消防隊員累癱坐地休息。(記者劉學聖／攝影)

「城中城」大樓屋齡40年，7到11樓住宅層將近200間小套房，絕大多數都是老弱婦孺，導致逃生困難。據內政部統計，全台住宅891萬戶，屋齡超過30年以上的住宅今年第二季首度超過五成，等於每兩戶就有一戶超過30歲；專家提醒，當人口、建築快速老化，老人住老屋，都市「雙老」問題，只會惡化。

內政部不動產資訊平台10月初公布最新統計。今年第二季，全台房屋稅籍住宅共891萬餘宅，平均屋齡約32年，是統計以來最老的一季。六都中有三都老屋過半，台北市七成最老。

景文物業管理機構董事長郭紀子說，老房子住老人，都市「雙老」問題，只會愈來愈惡化，增加公安風險，他主張成立管委會，「只有先組織基層，政府才有對口，也才能加強管理。」

內政部昨晚表示，針對既有建築物現行法規未能強制要求設立管理組織，將修正「公寓大廈管理條例」，強制要求既有建築物亦要設立管理組織。

此外，內政部經查，城中城大樓7至11樓為住宅使用，未依法成立管委會，負責共同維護、修繕等，導致未落實安全管理，消防署、營建署將通盤檢視強化現有法規，要求這類老舊建築物應成立管理委員會，並全面清查類似「城中城」的複合式建築供住宅的消防安全管理，違者開罰。

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓發生大火，火勢從1樓往上延燒，已有16人被救出送醫，...
高雄市鹽埕區府北路城中城大樓發生大火，火勢從1樓往上延燒，已有16人被救出送醫，其中1名昏迷傷情況較嚴重。(記者劉學聖／攝影)

內政部 公安

上一則

台灣維納斯「甘露水」 失蹤半世紀現身了

下一則

城中城一間房只要55萬元 網友嘆：根本貧民窟

延伸閱讀

FDA專家建議：打完莫德納第二劑6個月 長者應再補半劑

FDA專家建議：打完莫德納第二劑6個月 長者應再補半劑
世衛新專家小組納中國人 中方不鬆口配合調查

世衛新專家小組納中國人 中方不鬆口配合調查
拜登怎救滿意度？ 民調專家：唯有靠國會快通過法案

拜登怎救滿意度？ 民調專家：唯有靠國會快通過法案
加州專家警告：新冠病例雖減少 病毒也永遠不會消失

加州專家警告：新冠病例雖減少 病毒也永遠不會消失

熱門新聞

法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇