老宅困老人 專家：全台雙老危機惡化

高雄市鹽埕區大火，目前已救出55人送醫，疲累的消防隊員累癱坐地休息。(記者劉學聖／攝影)

「城中城」大樓屋齡40年，7到11樓住宅層將近200間小套房，絕大多數都是老弱婦孺，導致逃生困難。據內政部 統計，全台住宅891萬戶，屋齡超過30年以上的住宅今年第二季首度超過五成，等於每兩戶就有一戶超過30歲；專家提醒，當人口、建築快速老化，老人住老屋，都市「雙老」問題，只會惡化。

內政部不動產資訊平台10月初公布最新統計。今年第二季，全台房屋稅籍住宅共891萬餘宅，平均屋齡約32年，是統計以來最老的一季。六都中有三都老屋過半，台北市七成最老。

景文物業管理機構董事長郭紀子說，老房子住老人，都市「雙老」問題，只會愈來愈惡化，增加公安 風險，他主張成立管委會，「只有先組織基層，政府才有對口，也才能加強管理。」

內政部昨晚表示，針對既有建築物現行法規未能強制要求設立管理組織，將修正「公寓大廈管理條例」，強制要求既有建築物亦要設立管理組織。

此外，內政部經查，城中城大樓7至11樓為住宅使用，未依法成立管委會，負責共同維護、修繕等，導致未落實安全管理，消防署、營建署將通盤檢視強化現有法規，要求這類老舊建築物應成立管理委員會，並全面清查類似「城中城」的複合式建築供住宅的消防安全管理，違者開罰。