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高雄老屋惡火奪46命 陳其邁道歉：全面檢討

台灣新聞組╱高雄15日電
陳其邁率部屬鞠躬致歉 城中城大樓惡火造成重大傷亡，高雄市長陳其邁（前右）率三位副市長鞠躬致歉，強調他身為市長責無旁貸，也不會迴避責任。(圖：高雄市府提供)
陳其邁率部屬鞠躬致歉 城中城大樓惡火造成重大傷亡，高雄市長陳其邁（前右）率三位副市長鞠躬致歉，強調他身為市長責無旁貸，也不會迴避責任。(圖：高雄市府提供)

高雄市鹽埕區「城中城大樓」昨凌晨驚傳火警，釀成至少46死41傷，成為台灣近26年最嚴重死傷火警意外。高雄市長陳其邁昨晚偕三位副市長鞠躬致歉，承諾檢討全市老舊公寓大樓問題。

高雄城中城大樓火警造成重大傷亡，陳其邁在高市府開記者會公開致歉，他說身為市長，守護市民生命財產安全是他責無旁貸的責任，對這次火警造成的重大人命傷亡感到無比悲痛，並表示要成立行政調查小組，全面檢討現行消防建管法規制度。

高雄「城中城」大樓大火燒出問題，高雄大學建築學系教授曾梓峰表示，高雄拚命蓋新房子，但老舊建築問題不解決，都市面貌更新無法達到，都更雖困難重重，卻是政府必須做的，「公權力此時不彰顯，何時才要彰顯？」

「公權力作得太軟了，根本是自廢武功！」高市國民黨團總召童燕珍等多名議員指出，城中城公安問題潛在許久，卻如三不管地帶。全高市30年以上大樓有40幾萬棟，符合危老獎助改建屈指可數，早年很多房子根本沒使用執照，屋齡逾50年也無法參與改建，非常不合理。

高雄市議員陳美雅痛批，官員早知道問題所在，卻態度消極，「出事情，政府才說要重視，這是我們期待的政府嗎？」陳美雅直說，希望市府將心比心，現在都有人罹難了，不想再聽到官話推託。

高雄市副市長林欽榮昨天指出，城中城大樓1981年啟用，1995年才有公寓大廈管理條例，此大樓一直沒有成立管委會，加上產權複雜，大樓一到六樓閒置，為避免外人出入，自行在一、二樓設柵欄，造成消防人員無法進入大樓實施安檢。

高雄市消防設備師公會理事長嚴順福表示，這麼大的建築，如果已涉及消防公安，該修法就應修法，不應以法律不夠周延當藉口。

另據台北中國時報報導，中廣董事長趙少康表示，資料顯示，高雄市30年以上的老舊房屋數量排名全台第三，但高雄都市更新20年只完成20件，平均「一年才辦一件」，是民進黨中央、地方執政「只做亮點、不問民生」的結果。

高雄城中城大樓火警造成重大傷亡。(記者林伯東／攝影)
高雄城中城大樓火警造成重大傷亡。(記者林伯東／攝影)

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