我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

75歲前總統柯林頓送醫 病情無關新冠病毒

城中城一間房只要55萬元 網友嘆：根本貧民窟

台灣新聞組 / 台北15日電
這一幢失火的城中城大樓屬住商混合，早年曾是百貨公司、電影院、冰宮，屋齡40年。(記者劉學聖／攝影)
這一幢失火的城中城大樓屬住商混合，早年曾是百貨公司、電影院、冰宮，屋齡40年。(記者劉學聖／攝影)

高雄鹽埕區府北路「城中城」大樓14日凌晨發生大火，讓曾經風光一時的老建築再度被討論。該建築屋齡約40年，住戶多半是弱勢或獨居長者。一名網友從實價登錄發現其中一間6.17坪房屋價格僅需55萬元(台幣，以下同)，直呼1坪不到10萬元的地方，「會住的素質大概怎樣可想而知。」

屋齡約40年的「城中城」大樓約在1981年左右建造，為12層樓建物，距離知名景點愛河僅90公尺，地理位置不算太差。該處1至6樓原為戲院等其他使用，目前已無營業，7至11樓大多隔成套房出租或售出，有上百戶居民。

一名網友發文表示，用Google Map查詢建築物外觀破舊，住家裝滿新舊鐵窗，1樓就有公車站牌，卻被冰箱等舊家電「包圍」占據，更別說住家出入口停滿，讓不少網友傻眼，「這也太可怕了吧，都沒人稽查」，感嘆政府真的要重視消防安全問題。

該處除了建築老舊，加上大多為經濟弱勢之民眾或獨居長者居住，被外界稱為「高雄第一鬼樓」，吸引不少建商前來詢問都更，但因社區產權複雜，就有網友表示，「都更對沒錢的人而言，還是換不了房子阿。」網友也查到該處實價登錄的房價偏低，6.17坪只要55萬元、稍微貴一點7.95坪房價也只需77萬元，1坪都未超過10萬元，也被認為「根本貧民窟」、「住戶的素質可想而知。」

城中城發生大火，網友表示，10月14日是農曆的九九重陽節，想到住這棟的老人家之安危就令人擔心，住在附近的網友表示，最先看到火光是從一樓大門竄出，「（城中城）樓上住戶一直喊救命，加上無數的消防車救護車警車，（當天）真的睡不著。」消防局歷經13小時馬拉松搶救，調派了31個分隊、145人搶救，不斷冒險從火場裡抬出傷者。

高雄鹽埕區「城中城」大樓14日失火，延燒近4小時，消防局將找到的大體陸續移出，慈...
高雄鹽埕區「城中城」大樓14日失火，延燒近4小時，消防局將找到的大體陸續移出，慈濟志工雙手合十對死者表達哀悼。(記者劉學聖／攝影)

房價 馬拉松 Google

上一則

老宅困老人 專家：全台雙老危機惡化

下一則

內閣若改組 雜誌民調：蘇貞昌最該下台 陳時中也被點名

延伸閱讀

高雄大火「悲劇註定發生」 他揭大樓內部頹敗真面目

高雄大火「悲劇註定發生」 他揭大樓內部頹敗真面目
高雄大火罹難者平均62歲 死傷數為該市火災史上之最

高雄大火罹難者平均62歲 死傷數為該市火災史上之最
高雄大火調查突破 疑檀香餘燼亂扔害46命 買醉婦涉重嫌

高雄大火調查突破 疑檀香餘燼亂扔害46命 買醉婦涉重嫌
高雄大火死傷慘重 消防局長：有5項致命關鍵

高雄大火死傷慘重 消防局長：有5項致命關鍵

熱門新聞

法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

雙十剛過…台駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」

2021-10-12 22:50
雕塑家黃土水大理石裸體雕像作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」。圖／黃邦銓、林君昵提供

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

2021-10-14 15:15
解放軍機近期頻繁擾台，圖為台灣空軍F-16戰機（左）監控解放軍機。(圖：台國防部提供)

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

2021-10-12 19:54
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆
微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡
北加女子家驚現92條響尾毒蛇

北加女子家驚現92條響尾毒蛇