城中城一間房只要55萬元 網友嘆：根本貧民窟

這一幢失火的城中城大樓屬住商混合，早年曾是百貨公司、電影院、冰宮，屋齡40年。(記者劉學聖／攝影)

高雄鹽埕區府北路「城中城」大樓14日凌晨發生大火，讓曾經風光一時的老建築再度被討論。該建築屋齡約40年，住戶多半是弱勢或獨居長者。一名網友從實價登錄發現其中一間6.17坪房屋價格僅需55萬元(台幣，以下同)，直呼1坪不到10萬元的地方，「會住的素質大概怎樣可想而知。」

屋齡約40年的「城中城」大樓約在1981年左右建造，為12層樓建物，距離知名景點愛河僅90公尺，地理位置不算太差。該處1至6樓原為戲院等其他使用，目前已無營業，7至11樓大多隔成套房出租或售出，有上百戶居民。

一名網友發文表示，用Google Map查詢建築物外觀破舊，住家裝滿新舊鐵窗，1樓就有公車站牌，卻被冰箱等舊家電「包圍」占據，更別說住家出入口停滿，讓不少網友傻眼，「這也太可怕了吧，都沒人稽查」，感嘆政府真的要重視消防安全問題。

該處除了建築老舊，加上大多為經濟弱勢之民眾或獨居長者居住，被外界稱為「高雄第一鬼樓」，吸引不少建商前來詢問都更，但因社區產權複雜，就有網友表示，「都更對沒錢的人而言，還是換不了房子阿。」網友也查到該處實價登錄的房價 偏低，6.17坪只要55萬元、稍微貴一點7.95坪房價也只需77萬元，1坪都未超過10萬元，也被認為「根本貧民窟」、「住戶的素質可想而知。」

城中城發生大火，網友表示，10月14日是農曆的九九重陽節，想到住這棟的老人家之安危就令人擔心，住在附近的網友表示，最先看到火光是從一樓大門竄出，「（城中城）樓上住戶一直喊救命，加上無數的消防車救護車警車，（當天）真的睡不著。」消防局歷經13小時馬拉松 搶救，調派了31個分隊、145人搶救，不斷冒險從火場裡抬出傷者。