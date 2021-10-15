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扁女婿將入獄…台開案纏訟15年 趙建銘3年8月定讞

台灣新聞組／綜合15日電
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，案件纏訟15年，最高法院昨駁回上訴，趙判刑3年8月定讞。（本報資料照片）
前總統陳水扁女婿趙建銘涉台開內線交易案，案件纏訟15年，最高法院昨駁回上訴，趙判刑3年8月定讞。（本報資料照片）

前總統陳水扁女婿趙建銘16年前兩度參加「三井宴」，涉台開公司內線交易，案件纏訟。台灣高等法院更五審認定共犯不法利益達1億3018萬餘元（台幣，以下同），超過「1億」門檻，屬證券交易法加重內線交易罪，但符合速審法減刑規定，判趙3年8月徒刑；最高法院昨駁回上訴，啟動防逃機制。

另三名判刑定讞包括「第一親家」趙玉柱判4年刑，扣案427萬餘元沒收，未扣案3089萬元發還被害人或沒收；台開董事長蘇德建判刑3年8月；寬頻房訊總經理游世一判刑4年4月，扣案567萬元和未扣案6079萬餘元沒收。

趙建銘今年8月在台南市開設骨得聯合診所，但仍在麻豆新樓骨科服務，院方昨晚回應尊重司法判決，對於趙所服務病患會做最妥適安排。

2005年間，台開董事會通過165億元聯貸、不良債權融資等提案，預料可產生約15億元利得。蘇德建擔心台開股權變化將不利政府政策推動，聯繫國票證董事蔡清文轉告「駙馬爺」趙建銘共同購買彰銀股票。當年7月，蘇德建二度安排三井宴，趙建銘在聚餐後告知父親趙玉柱，並向蔡清文表示要用母親簡水綿的名義買入。

游世一、趙建銘、趙玉柱、蔡清文7月25日共同買入台開公司股票後再分別賣出，游獲利6647萬餘元，趙玉柱拿到3517萬餘元，蔡清文獲取154萬元，合計1億3018萬餘元。

高院更五審去年10月底判決時，認為四名被告與蔡清文基於共同犯意買賣股票，犯罪所得應合併計算，才能如實反映內線交易淨利規模、對金融市場交易秩序危害程度。最高法院認為更五審認事用法、量刑無違誤，且四名被告上訴無理，駁回上訴定讞。

本案自繫屬法院以來，纏訟15年未能確定，司法飽受抨擊。最高法院針對犯罪所得如何計算，是本案屢遭撤銷、發回更審原因。

最高法院因一起內線交易犯罪所得計算問題，提交大法庭，此前最高院對計算至少有實際所得法、關聯所得法、擬制所得法、兩個交易日差額法四種見解。不過台開案另涉及共犯犯罪所得是否要合併計算，不在討論範圍內，但台開案歷審都採合併計算。

法界人士嘆也因如此讓被告受惠於速審法減刑。一名法官指出，若能及早定出犯罪所得計算方式就能「罰當其罪」，也就不會因各庭一把號而讓案件來來回回十多年，雖然高院更五審早在大法庭作出裁定前就判決，但至少這回見解為最高法院接受。

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