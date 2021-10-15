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台灣維納斯「甘露水」 失蹤半世紀現身了

記者陳宛茜／台北15日電
雕塑家黃土水作品「甘露水」被譽為台灣的維納斯。（圖：黃邦銓提供）
雕塑家黃土水作品「甘露水」被譽為台灣的維納斯。（圖：黃邦銓提供）

台灣首位入選日本最高藝術殿堂—帝國美術展覽會(帝展)的雕塑家黃土水，其1920年完成的作品「甘露水」，被譽為「台灣的維納斯」，卻失蹤近半世紀，多年來盛傳藏身台中。文化部和台北教育大學北師美術館14日共同宣布，「甘露水」找到了，已交付文化部永久典藏，將於12月北師美術館大展「光—台灣文化協會百年」中現身。

黃土水1895年生於台北，以「甘露水」二度入選帝展，隔年受邀於東京和平紀念博覽會台灣館展出，吸引日本皇室關注。

「甘露水」是台灣首座裸體雕像，刻劃一名女子頭微微仰起、姿態挺直，雙手輕輕放在身後的蚌殼上，神情舒緩而堅強，臉上綻放自信光采。

1930年帝展前夕，黃土水因趕製大型浮雕「水牛群像」時過度操勞，併發腹膜炎於東京辭世。隔年，「甘露水」入藏台灣教育會館，1958年台灣省議會播遷台中，「甘露水」隨之搬移，卻遭棄置台中火車站，現在軀幹上難以清除的暗色痕跡，推測也是當時被人潑灑墨水所致。

「甘露水」隨後移置車站附近的張外科診所，從此由張家典藏，並於1974年移至家族位於霧峰的工廠。據了解，台灣美術界多年來都知「甘露水」由張家收藏，但不知藏於何處。北美館還曾有意與其合作複製「甘露水」展出，但最終未談成。

去年北師美術館展出「不朽的青春—台灣美術再發現」，黃土水大理石作品「少女」驚豔全場、蔡英文總統也到場並於臉書推薦。北師美術館說，在總統府的支持與台北教育大學榮譽教授林曼麗的奔走之下，張家決定將「甘露水」交由國家，九月六日已在蔡總統見證下交付文化部。

北師美術館說，「甘露水」對台灣美術史的重要性，不只在於美學，更在於她是台灣一世紀歷史與命運的縮影。

台灣 美術館 教育

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