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通膨來了 央行副總裁示警：物價上漲非短暫現象

記者沈婉玉／台北14日電
央行副總裁陳南光。(本報資料照片)
央行副總裁陳南光。(本報資料照片)

蔬菜好貴、牛排要漲價了，最近漲價消息使通膨疑慮升高。央行副總裁陳南光昨表示，疫情改變全球大環境的傳統結構，「央行不應輕易就將目前物價上漲，解釋成短暫性現象」。他示警，過去寬鬆貨幣政策仍可維持低通膨，但「以後沒那麼Lucky了」。

央行前一波打炒房行動，就是由陳南光率先「發難」，去年他先在雜誌撰文呼籲「央行應在房價上漲預期形成前超前部署」；如今陳南光再度針對通膨示警談話，是否就代表升息的前奏，備受關注。

劉大中先生教育文化紀念基金會、台灣經濟研究院、中央研究院經濟研究所昨天舉辦「疫後大通膨時代即將來臨？」研討會，邀陳南光就「消失的通膨何時再現？」進行專題演講，也是首次公開談論央行政策與通膨問題。

陳南光表示，過去全球性通膨與通膨預期穩定，加上政府政策性調控物價及房租設算方式有偏誤，使台灣長期低通膨，但若民眾通膨預期隨民生物價上漲而升高，將改變消費行為，甚至帶動通膨上揚，「央行不應輕易就將目前物價上漲解釋成短暫性現象」。

陳南光分析，台灣政策性調控油電、燃費等價格，房租設算因租屋市場地下化、房東不申報而過於低估，也使台灣長期通膨率偏低。但他認為，台灣長期維持極寬鬆的貨幣政策，正逢全球性通膨與預期穩定時期，加上全球化等結構性因素仍能維持低通膨。一旦上述力量鬆動，若不改弦易轍，可能透過各種管道，引發國內通膨顯著上升。

值得注意的是，陳南光與央行日前說法不同調。央行認為，今年物價上漲主要是油價上揚及天候影響，屬暫時性現象，並預期明年油價趨穩，通膨展望向下。加上台灣通膨率長期維持低而穩定的結構性因素仍在，央行認為「應無通膨持續走升之虞」，更以美國經驗提醒，若因暫時性通膨因素而緊縮貨幣政策，將對經濟造成重大傷害。

陳南光則指出，通膨上升趨勢幾乎是全世界的現象且高於預期，過去多年維持通膨穩定的長期結構性因素，有些還在發生作用，但有些已有鬆動跡象，包括去全球化與供應鏈重組、人口老化與勞動力短缺，及政府債務貨幣化等，造成成本、薪資等提高，會促使通膨上升。

陳南光表示，美國聯準會（Fed）與台灣央行強調長期通膨預期的定錨相當穩定；然而民眾通膨預期不只會改變消費行為，且具有自我實現的特質，一旦定錨鬆動，將引發高通膨預期，並透過各種管道帶動實際通膨上揚。

陳南光說，美國家庭調查發現，日常雜貨價格變化是影響通膨預期形成的主要來源，愈常買影響愈大。其次影響民眾通膨預期的是媒體，第三才是官方數字。

陳南光說，央行應該密切關注通膨預期的變化，不應輕易將通膨定錨可能流失的跡象，斥為暫時性的干擾。

央行 台灣 貨幣

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