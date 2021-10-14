2050淨零碳年底公布「路徑圖」 經長：目標難達成

經濟部長王美花（右）13日和國發會主委龔明鑫（左）出席立法院經濟委員會就「如何協助中小企業永續轉型」進行報告並備質詢。(記者曾吉松／攝影)

蔡政府喊出2050年淨零碳排的政策目標，立委關切如何落實2050淨零碳排的目標，身兼行政院國家永續發展委員會執行長的國發會主委龔明鑫表示，最快今年底前會公布路徑圖，碳費的機制會分級，不會一視同仁。經濟部長王美花坦言，2050年要達到淨零碳排確實「很難」。

不過，光是原定今年再生能源發電12%的政策目標，目前只達成5.5%，國民黨 立委針對今年綠能 占比目標跳票一事連番質詢；龔明鑫表示，今年目標落後主要是因大量台商回台投資和重大建設等、用電需求端增加所致。

立法院經濟委員會昨天邀請龔明鑫、經濟部長王美花、環保署長張子敬報告「如何協助中小企業永續轉型」。針對各國紛紛開徵碳關稅，民進黨立委賴瑞隆質詢官員，有無評估過對國家和產業的影響？政府針對全球減碳風潮的戰略布局為何？

環保署預計2023年公布碳費徵收金額、同年開始徵收，環保署長張子敬表示，初步規畫先針對每年溫室氣體排放量達2.5公噸以上「排碳大戶」收取碳費，主要是以電力、水泥、鋼鐵、光電半導體等耗能產業為主。

龔明鑫指出，政策上如何落實2050年淨零碳排的目標，要先把路徑規畫出來，目前正進行跨部會協商，預計最快今年底前、最晚明年上半年會公布路徑圖；路徑清楚後，會比較清楚哪些產業需要轉型，例如化石能源勢必要慢慢退場，但取而代之是再生能源或新能源。

國民黨立委謝衣鳯針對今年綠能占比目標跳票質詢，龔明鑫指出，今年因疫情實施邊境管制，很多工程師沒有辦法來台灣 ，希望明年可改善；這幾年因大量台商回台投資和重大建設等，用電需求增加，不是因為執行端延遲，是因為需求端成長。

國民黨立委吳怡玎質疑龔明鑫談到路徑圖時，只提增加再生能源占比，卻不提煤炭和天然氣都要減少，和IEA（國際能源署）所提的2050淨零碳排的規畫不一樣，政府如何能達到淨零碳排的目標？

龔明鑫表示，初步想法是再生能源裝置容量一定要增加，從IEA角度來看，風電和太陽能占發電量比全世界要達到七成，台灣因為特殊條件可能達不到，只能盡量。