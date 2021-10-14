新聞評論／不想跟大陸一樣限電 藻礁公投要過

台灣民眾如果不想步上中國大陸驟然限電的後塵，唯有讓藻礁公投過關，才能迫使蔡政府面對天然氣價格高漲的事實。圖為台中火力發電廠的煙囪。(本報資料照片)

因應蔡總統能源轉型政策而建的觀塘第三天然氣 接收站（三接），近日舉行外推方案環差評審，遭環委質疑將影響藻礁 生態，導致初審卡關。經濟部次長曾文生威脅說，如果藻礁公投過關，三接砍掉重練，要多耗11年。但事實恰好相反，台灣 民眾如果不想步上中國大陸驟然限電的後塵，唯有讓藻礁公投過關，才能迫使蔡政府面對天然氣價格高漲的事實，從而務實調整她一廂情願的發電結構。否則，台灣電力將後患無窮。

9月底，中國大陸20多省驟然宣布限電，造成工業生產停擺，民生也大受影響。主要原因是國際煤價大漲，而中共又抵制澳洲煤炭導致進口煤青黃不接，使得電廠無煤可燒。再者，大陸一向採取低電價政策，在煤炭價格高漲下，各地電廠發電完全不敷成本，因而怠於發電。此事，最後由國務院總理李克強下令放寬電價漲幅為20％，以求紓解電荒。

台灣的情況，與大陸有同有異。相同的是，兩岸政府都進行電價干預，刻意保持電價低廉；不同的是，對岸是以工業用電補貼民生用電，而台灣則是以民生用電補貼工業用電。另一大不同是，中國大陸燃煤發電占了60%多，台灣目前則是煤電占36%，天然氣發電41%，台灣對天然氣的倚賴更深。

根據蔡英文的能源轉型政策，天然氣發電比重到2025年要提高至50%，煤電則要降為30%；因此，經濟部才急著要中油興建三接。但問題也在這裡，今年以來國際煤價上漲了近80％，這對中國大陸構成嚴重衝擊；但國際天然氣價格今年已上漲250％，對台灣影響甚大。試想，如果台灣還要再增加10%的天然氣發電，但面對天然氣價格2至3倍的暴增，屆時台灣電價要變得多貴？會不會無電可用？

撇開4年後的事不談，就以13日為例，全台是個氣溫不高的陰雨日，台電的發電已處於「供電吃緊」的狀態，備轉容量率只剩不到7％。雙十之前，7日的備轉容量率更曾降至4.32％的警戒橘燈，這是10月天罕有的景象。對此，台電竟將問題推給太陽能發電不足，這是極可笑的藉口。若一個秋日陰雨天就會導致用電危機，那麼蔡政府夸談多年的能源轉型，能給台灣安全穩定的用電保證嗎？

蔡總統在宣示天然氣發電要達到50%的比重時，並無法預知天然氣的價格會翻兩三番；但如今問題已經出現，政府不必調整一下原設的目標嗎？環顧世界，最近「能源危機」已和「通膨」連在一起，成為牽動經濟走向的最大變數；而台灣的能源99%要仰賴進口，我們能對這隻灰犀牛視而不見嗎？以中油為例，6月間還自詡今年將有台幣百億元的盈餘；但在國際天然氣價格大漲、台灣售價卻凍漲下，它如今已預估年底將出現400億台幣的虧損。

以蔡政府執政的傲慢固執，以及政務官「事務官化」的傾向看，要期待經濟部長或其他政府官員主動發想調整發電結構目標，顯然已無可能。民眾唯一的希望，就是用自己的力量對「藻礁公投案」投下贊成票，迫使政府改弦易轍。換言之，藻礁公投不僅是為了救藻礁，更是為了拯救我們的能源政策，以避免政府把它一步步推向自毀毀國的境地。

「三接」要晚多少年建好，不是民眾要掛慮的事；重要的是，藻礁生態必須妥善維護，不容打折。同樣重要的是，政府可利用這個機會重新思考能源政策，一個不自產能源的國家，玩不起昂貴的天然氣價格戰爭，何況這攸關國家安全。