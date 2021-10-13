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有婊子卻沒渣男 立委批教部辭典性別歧視

記者趙宥寧／台北13日電
教育部13日前往立法院教育及文化委員會進行業務報告。(記者趙宥寧／攝影)
教育部13日前往立法院教育及文化委員會進行業務報告。(記者趙宥寧／攝影)

教育部重編國語辭典修訂本是學生常用的查詢資源，由國家教育研究院負責企畫執行，但該辭典卻被質疑是「性別歧視大字典」。立委王婉諭表示，台灣推動性別平權，有些詞典的內容雖經修正後加上「貶義」提醒，但不論是不是談貶義，問題在於這些內容是否夠正確、適合呈現在字典上，甚至還出現「男不男、女不女」、「洗衣板」、「老處女」等詞。教育部長潘文忠表示，會請團隊重新逐一檢視。

教育部今天前往立法院教育及文化委員會進行業務報告，王婉諭表示，多年前教育部國語辭典中的「航空母艦」一詞，當時詞意是指「形容女人身軀龐大」，後經民間反應後，相關單位修正成「戲謔女人體型龐大。多含貶義。」。她反問潘文忠，這樣修正後到底正不正確？適不適合？

潘文忠表示，辭典內容都會找專業人員會商，儘管只有幾個詞是被過去社會留下的印象，從原來用這個詞直接比喻，現在則提到這個辭的詮釋，多去呈現這是一個貶義，進行澄清。

王婉諭也進一步指出，在教育部重編國語辭典中，仍隱含許多性別歧視的字眼。而從相關截圖中呈現，出現「男不男、女不女」、「洗衣板」、「老處女」等詞，文義都是在指涉女性，且多為貶義，卻沒有如「渣男」等類的詞彙。她批評這是一本「性別歧視大字典」。

潘文忠則說，台灣社會推動性別平權，不能歧視，或是針對單一性別。他也提到，上述的案例都是很早的，那個詞要做修正。

潘文忠也表示，字典內容龐大，如何精進字典的字詞，會請團隊重新逐一檢視，服膺現在社會對性別的認知，並針對不合宜的內容進行調整。

教育部重編國語辭典修訂本是學生常用的查詢資源，由國家教育研究院負責企畫執行，但該...
教育部重編國語辭典修訂本是學生常用的查詢資源，由國家教育研究院負責企畫執行，但該辭典卻被質疑是「性別歧視大字典」。(記者趙宥寧／翻攝)

教育部 歧視 台灣

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