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3樓高廢土坍塌 活埋路過司機

記者楊湛華、陳俊智／桃園13日電
桃園一家砂石場將土石堆置近3層樓高，12日凌晨壓垮廠區鐵皮圍牆，重達200噸的土石瞬間淹沒省道台一線龜山段兩個車道，戴姓男子駕駛計程車經過被從天而降的土石砸死，圖為葬儀人員整理遺體殘部。(記者楊湛華／攝影)
桃園一家砂石場將土石堆置近3層樓高，12日凌晨壓垮廠區鐵皮圍牆，重達200噸的土石瞬間淹沒省道台一線龜山段兩個車道，戴姓男子駕駛計程車經過被從天而降的土石砸死，圖為葬儀人員整理遺體殘部。(記者楊湛華／攝影)

桃園市一家砂石場廢土壓製區的鐵皮外牆昨天凌晨突然坍塌，大量土石傾瀉而下，迅速淹沒省道台一線龜山段兩個車道；戴姓男子駕駛計程車經過被埋在土石下，當場慘死，檢警依過失致死罪嫌傳喚劉姓場長等人到案，漏夜釐清責任。

桃園市政府初步估計，淹沒道路的廢土量超過200噸，可裝滿10輛20噸的砂石車，應是廢土重量壓垮鐵皮牆面釀禍，市府認定業者將土石堆置在鐵皮屋內卻未保持結構安全，除勒令停工，也依違反職業安全衛生法開罰台幣30萬元。

發生意外的路段是戴姓司機工作每天必經道路，也是桃園通往新北市新莊、進入北市的重要道路，每天通勤人數眾多，如果坍塌發生在大白天，後果不堪設想。市議員陳雅倫昨質詢指出，東萬壽路曾為桃園十大危險路段，砂石場擋土牆很低、堆置的土方卻很高，鐵皮施作的擋土牆承重根本不夠，要求市府正視。

桃園市消防局救災救護指揮中心昨天凌晨4時許接獲報案，萬壽路上的承恩砂石場發生廢土破牆壓毀計程車事件，消防員迅速趕抵，很快發現計程車已遭壓扁、戴姓男子（56歲）頭顱破裂慘死車內。由於車上壓著鐵皮及鋼梁，消防局以油壓撐開器破壞車頂，再請砂石場支援三台挖土機，花兩個小時才將壓著車頂的鋼板、鋼骨結構移除，再從已毀損的車頂拉出死者。

死者的弟弟妹妹3人上午9時許抵達現場痛哭失聲。死者弟弟表示，哥哥住桃園區，生活單純並育有1子，開計程車近30年，每天走東萬壽路至台北載客，不敢相信發生意外。

市府勞檢處派員勘查，發現砂石場廢土壓製區堆置近三層樓高的土石，土方高度超過水泥擋土牆，緊貼鐵皮牆面堆放，研判廢土堆積過高、過重釀禍。

這家砂石場1996年設立，原名為金新豐公司龜山廠，2017年變更登記為承恩企業經營迄今，主要從事砂石碎解洗選加工，過去有多次違反水土保持法、擴建廠區未申請被市府開罰高達30餘次。市府工務局表示，早期法令不夠周延，工廠設施審查較寬鬆，近年新設砂石場的山坡度水土保持、圍籬高度均有列入審查項目。

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