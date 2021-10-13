食材漲不停 餐飲龍頭王品15品牌齊漲5%

疫情衝擊餐飲市場，面對原物料高漲、工資攀升，王品集團宣布調整旗下品牌價格。(記者侯永全／攝影)

原物料大漲、基本工資 擬調整讓業者叫苦連天，台灣 餐飲龍頭王品昨日開第一槍，宣布本月25日起旗下15個品牌餐點將漲價，漲幅約5%。不只王品，漢來美食 旗下的吃到飽品牌也喊漲，可能明年第二季漲價，中餐體系部分品項甚至規畫農曆春節前就要漲價。

餐飲業者透露，這一年多來原物料的漲幅驚人，對企業的衝擊更甚於基本工資調漲，都在評估漲價。

事實上，平價牛排館孫東寶自10月1日起排餐已全面調漲台幣20元，漲幅高達12%以上，主要原因是海空運等成本高漲影響。

王品指出，自2020年疫情爆發後，國際各項食材成本飆漲至前所未見的價格，其中集團主力食材牛肉中，常用的肋眼、菲力漲幅高達50%，2020年起牛肉價格便一路攀升，主因是「黃小玉」價格飆漲、飼料成本上揚，加上今年美國飽受缺工之苦、人事成本提高，牛肉後市仍持續看漲。

除牛肉外，王品說，近期國產豬肉價格同樣居高不下，最新公布的數據顯示，豬肉漲幅達7.75%，創下6年半新高，而雞肉、海鮮價格上漲超過15%，沙拉油、糖等大宗物資漲幅超過30%，全球食品價格在過去15個月大漲40%、已漲至近10年最高，食材成本高漲成為餐飲經營最大的壓力。

王品指出，台灣基本工資在2018年至2021年間漲幅達9.1%，時薪漲幅更高達14.3%，近期政府又擬調漲基本工資，人事成本高升也加重餐飲內需產業的負擔。

瓦城、豆府、饗賓等業者則表示，目前還沒有漲價的規畫，但代理TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse等品牌的開展集團則說，原料上漲的壓力的確很重，因此內部正討論是否漲價；而漢來美食則說，自助餐業態已在評估明年第二季以後調整價格，漲幅區間估計落在3%至8%。乾杯則正在評估中，不排除未來品牌調價。

漢來美食坦言，食材上漲才是連鎖餐飲業經營成本加重的真正主因，包括國產食材和進口食材，都面臨前所未有的漲幅，尤其是「萊豬」開放後，豬肉價格就漲了三成。中餐體系包括圍爐宴、外賣年菜，以及喜宴起桌價，規畫可能會在農曆春節前反映售價，平均調幅預估在10%至15%不等。