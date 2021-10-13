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環委全要求補正 三接外推初審卡關

記者吳姿賢／台北13日電

觀塘第三天然氣接收站外推方案昨天首度進入環評專案小組，歷經三個半小時審查後，連同主席共十名委員全數要求補正再審，質疑外推後淤積變多，將影響藻礁生態，當地風浪也不利船隻工作，尤其經濟部堅持留下的北海堤，更將直接壓住藻礁。涉及珍愛藻礁公投案的該爭議環評案，首次叩關未果。

經濟部有備而來，除次長曾文生親自坐鎮督軍，還罕見大陣仗帶來一批協助中油做環境調查的專家學者到環保署當「軍師」，表明可隨時接受委員詢問。但遭要求補正再審後，曾文生在會中允諾思考調整，還強調「沒有期待」在公投前通過審查。

針對經濟部稱外推可對藻礁保護「最大化」，委員張學文質疑，外推後部分沿岸海流的最大流速從每秒0.31公尺降至0.15公尺，將導致淤沙堆積，尤其東北季風來臨時為藻礁生長季節，漂沙會透過漲潮及退潮作用帶下來，對藻礁生態有很大影響，應重新評估。

三接外推保留460公尺北海堤也引發爭議。張學文說，防波堤大致位於藻礁水深18公尺內，施工仍影響藻礁，沒有保留必要；委員朱信說，該處多年前鑽孔時確認含有礁岩，未來施工等於直接壓在藻礁上。

最後閉門會議上，全數委員同意此案應補正再審，並提出14點建議，包括補充外推方案對藻礁影響的科學數據、釐清藻礁目前遭泥沙覆蓋情形，更要強化北海堤保留依據，並補充海浪共振效應的減輕措施等。

三接外推案昨首度進入環差初審，但珍愛藻礁公投12月18日就要投票，開發單位卻先將環評案送審，雖是各自獨立兩件事，目前法規制度上也未規範誰先誰後，但在全民尚未公投決定該不該在現址興設三接之際，此時環評先開審，程序上恐有爭議。

如今環評早於公投結果先開審，若公投最後通過要求三接遷址，環差若先做成通過的結論，恐遭公投結果打臉，不但陷環評委員於不義，審查意義也蕩然無存。但若環評審查刻意「拖」到公投結束，一旦公投通過遷址，此案也形同作廢不必再審，如今的審查也只是徒然浪費資源。

說穿了，蔡政府當家下的環評審查，即便最終通過環評審查，也不令外界意外，真正能有機會擋下三接案的是藻礁公投。官方與環團雙方都在藉由環評舞台劍指藻礁公投，環評對壘只不過是公投戰局的前哨戰。

中油三接工程引發藻礁生態爭議，民間多次提替代方案，但經濟部與中油都以不可行為由拒...
中油三接工程引發藻礁生態爭議，民間多次提替代方案，但經濟部與中油都以不可行為由拒絕。(本報資料照片)

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