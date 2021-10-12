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飲食追溯「台灣之光」珍珠奶茶 源自東南亞

記者陳宛茜／台北12日電
珍珠奶茶。（本報資料照片）
珍珠奶茶。（本報資料照片）

台灣之光」珍珠奶茶的原型是什麼？文史工作者曹銘宗與中研院台灣史研究所副研究員翁佳音合作新書「吃的台灣史」，追溯台灣飲食在台灣歷史上的源起及演變，勾勒台灣飲食文化的脈絡。同時也探索吃的傳說與禁忌，包括「吃辣不孝」、「台灣人戰後才開始吃牛肉」等飲食傳說。

兩人研究發現，「珍珠奶茶」原型應是源自東南亞的「西國米圓」，由於引進價格較高，推測18世紀後台灣民間改以番薯粉製作，並在其中添加樹薯粉，使其不會黏在一起、適合加入冷飲。日據時代的「台日大辭典」，便收錄「粉圓」詞條，定義為「小圓仔摻糖水可食」。1980年代，台灣先發明泡沫紅茶，接著發明牛奶加粉圓的珍珠奶茶，隨著留學生和台商揚名海外。

台灣是農業社會，牛是重要的勞力來源，台語俚諺中有「吃牛肉難免下地獄」。多年來飲食學者多認為，吃牛肉是戰後外省族群帶來的飲食習慣。但兩人考證發現，清代台灣方志記載有「宰牛寮」、「牛肉巷」等地名，清代所設禁止殺牛的石碑，也證明當時有人宰牛吃牛。而荷蘭與明鄭時代從台灣賣到大陸的肉類醃製品，包括牛皮與牛肉乾，證明台灣吃牛肉年代悠久。

翁佳音是台灣史重要學者，能看懂早年荷蘭、西班牙文獻中以羅馬拼音記錄的漳泉語用詞。曹銘宗出身文化記者，懂得「找到好的問題，問到對的專家，得到正確的答案」。曹銘宗說，兩人合作是他負責找問題、寫好所知資料；翁佳音負責補充資料、解答難題，最後由他整理。

台灣 東南亞 工作

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