陸空動員馳援受困沙灘16人 40萬元全民埋單被罵翻

16名大小遊客10日下午到宜蘭南澳神秘沙灘遊玩，因大浪受困海蝕洞內，昨天清晨空勤總隊直升機吊掛，包含孕婦、幼童等受困15小時獲救。（記者李隆揆／攝影）

16名遊客受困宜蘭南澳神秘沙灘，警消連夜救人未果，11日上午出動直升機把人救出。網路有人大罵，颱風天還跑去海邊玩，浪費搜救資源，甚至要相關單位開罰及求償。岸巡及消防局表示，宜蘭非颱風警戒區，無法可罰；但當地人士說，神秘沙灘地形環境特殊，不必等到颱風來，只要外圍環流掀長浪，就不應該去。

這場驚險救援要花不少錢，引起網友大罵，這些人知道颱風要來，還跑去海邊玩，花費「全民埋單」，要求相關單位對他們開罰。海巡署第一岸巡隊及縣消防局表示，昨晚發布海上警戒區域是巴士海峽，沒包含東北部海域，而且他們也不是從事海上活動，是在陸上區域，此時陸警也還沒發布，相關的海岸法或水域遊憩活動管理辦法，都罰不到他們。

此次救援，宜蘭縣政府消防局出動8車23人、消防署特搜人員2名、警方3人、海巡調派4車12人，民間救難人員出動3輛四輪傳動車，至於空勤總隊，則出動直升機1架次，飛行油料加人事成本約40萬元台幣。

「外地遊客不了解神秘沙灘的險惡！」根據南澳當地人表示，神秘沙灘一邊是海、一邊是峭壁，遊客能活動的範圍就限定在沙灘區域範圍，民眾賞景不自覺，風大雨大浪打上來，風雲一夕變色，等發現有危險時，想逃也逃不掉，當地人都知道不必等到颱風海警或陸警，平常只要有發布長浪，遊客就不應該去。