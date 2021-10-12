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颱風夜16人受困海蝕洞 直升機吊掛救人

台灣新聞組／台北12日電
受困宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞的16名大小遊客，登上救援直升機仍滿臉驚恐。（記者李隆揆／翻攝）
受困宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞的16名大小遊客，登上救援直升機仍滿臉驚恐。（記者李隆揆／翻攝）

圓規颱風外圍環流影響台灣，各地紛傳受困事件。受困宜蘭南澳神秘沙灘海蝕洞一整夜的16人最驚險，救難單位一度想請海軍陸戰隊出馬，最後由空勤直升機吊掛救出。

前天深夜11時許，宜蘭縣消防局接獲報案，有16人到一處海蝕洞遊玩，因風浪太大阻斷通行，受困洞內；16人中包含5名孩童及一名懷胎8月的孕婦，需要救援。

消防人員趕抵時，海蝕洞口傳出亮光，電話聯繫受困者都平安，欲開車接近卻遭遇大浪，「海水直接淹過車頂，再挺進連我們都有生命危險！」決定用垂降方式接近。

搜救人員轉往海蝕洞上方舊蘇花公路上，花3個小時開路垂降300公尺，但距離待援處還有100公尺，夜間攀岩難度高，且岩壁為90度垂直懸崖，暫停任務。

消防署一度考慮申請海軍陸戰隊支援，但現場水文不明，評估兩棲突擊車也無法協助，決定讓遊客轉往海蝕洞上方，停留在水位較高的滴水坑平台，等待空勤直升機救援。

昨天清晨5時許，空勤直升機從花蓮起飛，7時許分兩趟救出16人及4隻狗，除孕婦及9個月大女嬰輕微擦傷，其餘14人無礙。

受困海蝕洞 15小時大救援 製表／李隆揆
受困海蝕洞 15小時大救援 製表／李隆揆

據調查，這群遊客前天上午11點多到神秘沙灘並進入最大海蝕洞，下午3點多風浪漸大未離開，晚上狂風大雨才通報海巡署及消防局求援。

遊客說，原本下午2、3點打算離開，但有輛賓士車卡在沙灘，擋了回去的路。不過，受困遊客的楊姓友人則說，並非有車擋路，是遇上一輛受困Suzuki Jimny，二名遊客各開一車前往救援，結果大浪過來，三輛車全被捲到海裡，情急混亂且風浪太大沒辦法撤離，才找安全處所避難。

被指擋路的車主說，2點半看到這群遊客的更衣私密帳都架好了，並未感覺他們想離開，他把車開往沙灘北方第一個海蝕洞，因車子底盤撞到淺灘石礫無法動彈，沙灘可容通行寬度還有1、20公尺，不可能擋路。

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