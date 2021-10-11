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木薯取代塑膠 政大隊晉級霍特獎

記者潘乃欣／台北11日電
政大巴拉圭國際生（左起）伍朵麗、宮梅琳，與本地生呂杰奕、李佳晉組成創業團隊，獲霍特獎全球第七名。（圖：政治大學提供）
政大巴拉圭國際生（左起）伍朵麗、宮梅琳，與本地生呂杰奕、李佳晉組成創業團隊，獲霍特獎全球第七名。（圖：政治大學提供）

正值諾貝爾獎頒獎季，台灣政治大學學生近日也在有「大學生諾貝爾獎」之稱、聯合國協辦的商業競賽「霍特獎」獲第七名晉級。得獎團隊由四名政治大學本地和巴拉圭國際生組成，他們提出以澱分解技術解決南美洲主食「木薯」浪費問題，並以木薯取代一次性塑膠產品，從3萬多支隊伍中脫穎而出。

霍特獎評審認為，政大團隊結合不同領域專長，且團隊氛圍充滿熱情，因此獲選晉級。在晉級之前，巴拉圭駐台大使已公開分享他們的創業點子；電腦廠商華碩也基於綠色經濟理念，資助他們創業。

團隊成員分享，他們其中一人刻意買了單程機票，展示務必入選最終決賽的決心，並在晉級後飛往西班牙爭取創業資源。他們將於明年三月前往紐約聯合國總部，與另外六支晉級隊伍角逐一百萬美金的創業基金，一圓創業夢想。

霍特獎每年舉辦，鼓勵全球大學生用創新思維改變世界，並解決聯合國頒布的國際問題。今年聯合國主題為「永續食物」（Food for good），政大表示，校內中文系呂杰奕、國貿系李佳晉，和來自巴拉圭的經濟系伍朵麗、外交系宮梅琳組成「上根」（UpRoot）隊，結合南美洲糧食問題和國內農業技術，提出以循環經濟方式處理食物浪費問題。他們同時用木薯取代塑膠製的一次性產品，如吸管，落實環保。

四名成分享，他們先在英國參加一個月的全球加速器競賽，並在期間找到合適的創業導師、投資人，每周五進行一次創業簡報，逐步完成霍特獎要求的25點里程數，穩固創業要兼顧的各個面向。

政大生也向其他參賽者推廣自己的創業點子，比賽期間製作「珍珠奶茶」，很多人藉此認識到杯中的粉圓原料就是南美洲常用的木薯粉。

聯合國 諾貝爾獎 台灣

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