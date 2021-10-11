車墜谷卡樹枝 他受困35小時獲救

沈姓男子開車不慎翻落山區卡在樹林中（圓圈處），撥通112緊急求救電話，受困35小時後獲救吊掛脫困。（記者謝進盛／翻攝）

28歲沈姓男子8日下午4時多開車行經南橫公路南化地區，疑精神不濟失控翻落15公尺深山坡，車子卡在南化水庫上方山坡，沈陷入昏迷，直到10日凌晨零時許才甦醒，打112緊急電話求救；消防局出動13人搶救3個小時將人救起，沈擦挫傷，身體虛弱，有脫水現象，但意識清楚，受困35小時平安獲救。

台南市消防局10日凌晨0時10分接獲沈姓男子撥打手機 112緊急電話求助，沈說8日開車前往南化關山散心，下午4點多回程駛經台20線南化區南179線附近路口，因精神不濟車子失控右翻掉落山坡，他陷入昏迷才甦醒，因車子卡在半空中，他無法脫困。

消防人員一聽距離事發已經32小時，緊急調派7車13人趕往救人。現場偏僻且暗夜視線差，警、消用手電筒逐一照射搜尋，才在一處草叢發現車痕，警員冒險趨近察看，發現下方約15公尺處有輛休旅 車卡在竹林間，車窗部分破裂，沈就卡在車內，而再往下約30公尺深就是南化水庫，情勢相當危急。

消防局調來大型拖吊車救援，3小時後成功將沈男吊掛上來，初步檢視沈的肢體擦傷及胸部疼痛，身體部分脫水，送往麻豆新樓醫院救治無大礙後出院。

沈男出院後到警局感謝救他的警、消。他說，肇事後昏迷，醒來就發現人車卡在竹林與樹林間，隨時可能再墜落；他試著冷靜，發現手機還有電力，一開始119撥不通，改打112緊急救難號碼，順利轉接到消防局救災救護指揮中心。