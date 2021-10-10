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台今年1-9月少6545名新生兒 專家分析「嬰兒荒」3原因

記者蕭羽耘／台北報導
今年前9月出生數為11萬2470人，較去年同期減少6545人。本報資料照片
今年前9月出生數為11萬2470人，較去年同期減少6545人。本報資料照片

10日是雙十節，台灣有些爸媽挑選國慶日當天生產，迎接「國慶寶寶」。長庚3家醫院，今天預期會有20名寶寶誕生，國泰3家醫院則喜迎15名寶貝，台北榮總則迎接1名新生兒。事實上，今年前9月出生數為11萬2470人，較去年同期減少6545人。專家分析，各國本推測會有新冠嬰兒潮，如今成了「嬰兒荒」，造成台灣人口「生不如死」，大方向有三個原因。

在新冠疫情爆發初期，世界本推測會有一波「新冠嬰兒潮」，但疫情歷時已快兩年之久，各國等來得卻是「新冠嬰兒荒」。台灣也逃不了「嬰兒荒」的現象，內政部本月8日統計，累計今年前9月出生數為11萬2470人，較去年同期減少6545人，恐再創下出生人口新低。

「每年都在創新低拉，不用意外。」台灣婦產科醫學會理事長黃閔照說，推估今年出生人口會跌破16萬，但以往10至12月的出生的寶寶會比較多，今年年底應該還是有15萬多名新生兒。

少子化的重要原因，主要受結婚人數少所致，黃照閔說，疫情去年到現在，光是內政部統計，結婚人口比下降10％，不用意外出生人口數，繼續不斷創新低中。

疫情間經濟受挫，也是不敢生的因素。台北關渡醫院院長陳亮恭說，居家上班不代表工作穩定，各項收入都減少，即便想生也不敢生；另年輕世代，經濟情況考量更重，傾向務實，出生率不是政府補助就可以挽救。

華人「先結婚後生子」的觀念，也影響孩子出生。陳亮恭說，國外非婚生子女比率很高，像是法國有超過20%的比率，台灣非婚生子女占總出生只有6到8%。因此，結婚人口多寡，也取決於孩子的出生數增減。　

明年是生肖「虎」年，礙於傳統信仰，出生人口只會變得更難看，但兩位專家一致認為，現階段宗教信仰，並不是影響出生人口的主因，出生率只會一路下探；但還是可以期待，今年7月不孕症補助的試管寶寶，在明年可以有些成效，又或是待疫情趨緩，結婚人口上升、拉抬生育率。

台灣 疫情 內政部

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