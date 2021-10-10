雙十典禮配樂大有來頭 五月天「將軍令」也入列

中華民國110年國慶大會10日在總統府前舉行，東京奧運英雄車隊出場，「舉重女神」郭婞淳站在車上接受喝采。中央社

今年雙十國慶典禮及英雄遊行 落幕，不少觀禮和收看轉播的民眾發現，今年的典禮配樂，除了雄壯威武的軍歌，還多了不少流行曲風，甚至有滿滿的「金曲味」，例如五月天「將軍令」、Leo王「快樂的甘蔗人」、滅火器「繼續向前行」和阿爆（阿仍仍）的金曲獎最佳年度歌曲「Thank you」等作品，都成為典禮上抓耳的亮點。

主辦單位中華文化總會相關人士透露，為了讓國慶典禮更活潑、更貼近民眾，籌備期間就積極與唱片業界接洽歌曲授權。在國慶展演的「安定社會，非我莫屬」橋段，由於是軍警消單位的車隊，配樂便使用將軍令（五月天）、Rise and Shine（小男孩樂團）等歌曲。

影片來源：聯合新聞網

相關人士指出，以國防部 空中機隊與地面車隊為主的「守土有責，當仁不讓」段落，配樂則有兵法（頑童）、繼續向前行（滅火器）、再出發（任賢齊）、沒在怕的（小春Kenzy）、無名英雄（滅火器）、我們的主場（鼓鼓／蕭秉治）等歌曲。至於防疫抗旱英雄車隊的「國土純淨，捨我其誰」橋段，被選入配樂的歌曲則有Thank you（阿爆）、海島冒險王（滅火器）、我們的約定（舒米恩）及快樂的甘蔗人（Leo王）等歌曲。

而壓軸登場的台灣 英雄大遊行，則在館前路英雄谷播放滅火器的海島冒險王、繼續向前行、戰勝是唯一的路等歌曲。

相關人士說，除了國慶主要展演配樂，表演節目也由表演團體各自融入流行歌曲，包括「We.R」特技跆拳的表演，改編了張惠妹、蔡依林兩大天后的的知名歌曲「彩虹」和「我呸」；三軍樂儀隊的表演，也巧妙融入金曲歌王蕭煌奇的「逆風飛翔」和金曲樂團茄子蛋的「敢傻敢衝」，也感謝民眾給予許多好評。

影片來源：聯合新聞網