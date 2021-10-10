台大電機女學生指控狼師 改口道歉承認自己造假

台大電機系傳出有狼師，後來證實是指控狼師的學生造假。(本報資料照片)

一名自稱台灣 大學女學生的網友上周在匿名論壇留言表示，電機系傳出有一名狼師，趁學生詢問學業規畫時，誘騙學生小酌後發生性行為，還疑似傳染性病給學生。她今天在匿名論壇發出道歉信，指出她日前公告的驗傷單、報案三聯單是假的，她指控的教授沒有性侵她，也沒有性病，更沒有偽造對話紀錄。

一名自稱是台大女學生的網友9月底在Dcard上匿名表示，她本來只是想問系上李姓教師學業規畫的問題，但老師不約學校辦公室，反而跟她約星巴克 ，後來又改成小酌。

這名女生說，她有精神方面的身心障礙，老師利用她的疾病，誘騙她上床。老師謊稱自己單身，其實他已婚、有兩個小孩，並在外面還有維持好幾年的固定炮友。當天老師和她發生性行為，故意不戴套，她疑似被傳染了性病。

這名女生指老師要求她偽造對話紀錄、證據。當她說要走法律途徑，老師稱他身後有人，黑的、白的都有，並強調在她報案前，就會出手處理她跟她的家人。她請校內外人士小心，「不希望有人再跟我遭受一樣的遭遇。」

此事引起網路討論，她在今天發出道歉信，說明她因為想維繫和台大李姓教授的關係，所以以損害他名譽的方式來要脅他。她說自己真的做錯了，她才是台大狼。

她也說，謝謝多個醫師、心理師 、律師、社工、親友、性平會相關人員、家防中心社工，給她心理上的支持，讓她能夠慢慢穩定自己的情緒，進而可以長出支持自己的力量，鼓起勇氣出來為李教授澄清，並且承認她所犯下的過錯。