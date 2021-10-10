「別再叫我加油了」書寫心情 他們反擊精神病汙名

暗黑療癒系作家張閔筑認為，要與憂鬱症共處，就得像游泳，要游得久，就要不斷調整呼吸。（記者劉學聖／攝影）

「我只想自由、我只想痛苦被看見、只希望其他人別像我那麼辛苦。」

「我好想死」，黃靖茹曾在臉書 上多次寫下類似字句，有時她細述割腕過程，或公開手臂滲血的照片。黃靖茹說，15歲遭網友性侵 後，她長期出現嚴重幻覺與自殺意念。

「都是衝動下寫的，因為情緒來的時候太痛苦。」在黃靖茹的貼文底下，有人留言勸她看開一點，或鼓勵她尋求宗教的力量；黃靖茹反感回應：「不要給我灌心靈雞湯！」

黃靖茹從六年前開始，因「循環性情感症」接受輔導諮商、用藥。這病是躁鬱症的一種，發病時，她可能兩周躺在床上，只哭，不吃、不說，割腕自殘。

1999年出生，千禧世代的她習慣在臉書上書寫心情，連同她生命陰影—性侵、精神疾病之苦，一併揭露。「大家，我躁期來了！」至今她仍會在臉書上宣布，自嘲「躁期」聽起來像「經期」一樣理所當然。但在臉書上她少了許多衝動，多了與疾病共處的反思。 黃靖茹喜歡校舍樓梯間的陽光，她常在這裡拍Instagram上的配圖。（記者許詩愷／攝影）

黃靖茹說，寫出情緒起伏，是她19歲以前唯一的抒發管道。但有親友責怪她「不尊重生命」。甚至有人咬定，她的性侵經驗只是一場幻覺；還有人勸告她前男友：「她病得那麼重，你最好遠離她。」這些回應都對當年的黃靖茹造成很大的打擊，她有時躲進衣櫃裡、桌下，盡力弭平自殺意念。

「我只想自由、我只想痛苦被看見、只希望其他人別像我那麼辛苦」。黃靖茹不後悔公開病情。她現就讀社會學系，今年開設臉書粉絲專頁，繼續寫文章反擊精神病汙名。但她形容，現身就像高空彈跳，曾因此傷痕累累、自我質疑，她也擔心求職受影響。說與不說，「你在乎的人，能不能繼續支持你？這是必須評估的。」

「就好像要過勞勞工喝蠻牛，而不是讓他們休息一樣荒謬。」

「在水裡，我才能夠呼吸、自由做自己。」張閔筑今年27歲，憂鬱症 病史超過10年。水下的寧靜，能讓她暫時忘記外界的評價與指教，這是她鍾情游泳的原因之一。

憂鬱症病因是多重的，心理系畢業的張閔筑自我盤點：大腦血清素分泌不足、完美主義，加上不被理解—人們老要她想開一點，「就好像要過勞勞工喝蠻牛，而不是讓他們休息一樣荒謬。」

「為什麼樂觀才是正確的呢？」張閔筑試著接納悲傷，並在大學畢業前出版憂鬱症自述「別再叫我加油，好嗎？」。張閔筑不用筆名出版，以免親身經歷被視為虛構。然而用本名出書，對初入社會的她帶來不小的衝擊。

企業被張閔筑的履歷吸引，但人資看到她的著作後說：「妳抗壓性不好，無法勝任職務。」她原以為出書是一項成就，「書的版權甚至賣到南韓、中國」；但仍然不敵精神病汙名，連職訓局講師都勸張閔筑保密。張閔筑說：「我乾脆把出書的經歷拿掉，也不讓同事知道我寫這本書。」

「九成的企業不知道怎麼處理這樣的員工。」人力銀行前副總洪雪珍說，她不建議求職者公開病史。但企業應該加強對此的認識，「不要造成員工的二度傷害。」

雇主聽到精神病史，直覺產生此人「有危險性」或「不穩定」的聯想，事實上，病情在每個人身上有不同的樣貌。曾在康復之友協會協助精神病人就業的陳俊呈，他接觸的個案不乏台大畢業的高學歷者，但要替他們爭取到面試機會仍很困難，「順利留在職場比例也非常低。」他指出，個案的認知與行為多少有些退化，需要雇主調整職務；但是大部分職場只重視績效，支持有限。

三采文化副總編輯王曉雯是張閔筑的責任編輯，她得知張閔筑求職碰壁時，對於當初沒說服張閔筑用筆名出書感到懊惱。

「我們對憂鬱症的了解太少，」王曉雯反思，「要給予憂鬱症同事什麼樣的支持、如何與他們相處，這些都不清楚。」她表示，受憂鬱症所苦的人難以上班、社交，「可是他明明能力好，很符合這份工作的需求。」