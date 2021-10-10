我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

私密處除毛 女術後冰敷 驚見監視器拍攝

台灣新聞組／台北10日電
女子到八千代診所進行私密處雷射除毛，術後到診療室冰敷恢復時，發現有監視器在拍攝。圖為示意圖。(取材自ingimage)
女子到八千代診所進行私密處雷射除毛，術後到診療室冰敷恢復時，發現有監視器在拍攝。圖為示意圖。(取材自ingimage)

近日有一名女子到台北信義區八千代醫美診所進行私密部位除毛，下半身沒穿的她突然察覺診間有監視器拍攝，八千代醫美集團對此發聲明稿，強調監視器畫面不可能外流，這次事件是因為工作人員疏忽，對該名顧客深表歉意，並且會檢討及加強員工教育訓練。

該名女子在臉書發文，本月初到信義區的八千代醫美診所進行私密處雷射除毛，手術結束後被帶往診療室冰敷，因為發現診療床沒有清潔消毒，因此選擇站在角落，當她脫下褲子後，抬頭竟然發現有個監視器對著自己，嚇得馬上求助護理人員。

女子要求院方調閱畫面，護理人員拖了四天，直到女子要循法律途徑後才表示聯絡上院長了，隔天女子看了畫面後，驚覺只要不是坐在床上或不是在房間角落，赤裸的樣子就會入鏡，女子已經在角落，仍被拍下了正在脫褲子的畫面。

對於這起離譜事件，八千代集團在臉書貼出聲明稿，為了保障顧客和診所權益，診所提供予顧客之診療同意書均有寫明本診所於治療時，包含術後恢復會進行錄影、錄音及術前後拍照，顧客了解並簽署內容同意書後，才會進行相關療程。

最後也提及，日前顧客接受雷射手術並於術後恢復時，本診所工作人員將顧客帶至設置有監視器之區域，由於該區域先前發生過顧客不慎觸碰機器而受傷爭議，故該監視器設置是避免機器遭破壞或不當設定，錄影畫面皆有設定自動刪除，絕不會外流，因本診所工作人員疏忽，造成顧客誤解及不安，本診所深表歉意，並且會檢討及加強員工教育訓練。

工作 教育 臉書

上一則

軍公教擬調薪逾3％ 蔡英文月薪將超過50萬

下一則

吳釗燮稱台灣在備戰 綠營不滿：挑釁引戰

延伸閱讀

紐約州強制令擴大 數千護理員恐失業

紐約州強制令擴大 數千護理員恐失業
武打女星楊麗菁「助人」被打 遭控先動手推人 報警自清

武打女星楊麗菁「助人」被打 遭控先動手推人 報警自清
運動受傷先冰敷？ 觀念落伍了

運動受傷先冰敷？ 觀念落伍了
影／他車停路中央跪求她原諒 和好離開「這舉動」挨罰

影／他車停路中央跪求她原諒 和好離開「這舉動」挨罰

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員