私密處除毛 女術後冰敷 驚見監視器拍攝

女子到八千代診所進行私密處雷射除毛，術後到診療室冰敷恢復時，發現有監視器在拍攝。圖為示意圖。(取材自ingimage)

近日有一名女子到台北信義區八千代醫美診所進行私密部位除毛，下半身沒穿的她突然察覺診間有監視器拍攝，八千代醫美集團對此發聲明稿，強調監視器畫面不可能外流，這次事件是因為工作 人員疏忽，對該名顧客深表歉意，並且會檢討及加強員工教育 訓練。

該名女子在臉書 發文，本月初到信義區的八千代醫美診所進行私密處雷射除毛，手術結束後被帶往診療室冰敷，因為發現診療床沒有清潔消毒，因此選擇站在角落，當她脫下褲子後，抬頭竟然發現有個監視器對著自己，嚇得馬上求助護理人員。

女子要求院方調閱畫面，護理人員拖了四天，直到女子要循法律途徑後才表示聯絡上院長了，隔天女子看了畫面後，驚覺只要不是坐在床上或不是在房間角落，赤裸的樣子就會入鏡，女子已經在角落，仍被拍下了正在脫褲子的畫面。

對於這起離譜事件，八千代集團在臉書貼出聲明稿，為了保障顧客和診所權益，診所提供予顧客之診療同意書均有寫明本診所於治療時，包含術後恢復會進行錄影、錄音及術前後拍照，顧客了解並簽署內容同意書後，才會進行相關療程。

最後也提及，日前顧客接受雷射手術並於術後恢復時，本診所工作人員將顧客帶至設置有監視器之區域，由於該區域先前發生過顧客不慎觸碰機器而受傷爭議，故該監視器設置是避免機器遭破壞或不當設定，錄影畫面皆有設定自動刪除，絕不會外流，因本診所工作人員疏忽，造成顧客誤解及不安，本診所深表歉意，並且會檢討及加強員工教育訓練。