雙十國慶焰火10日高雄港登場 不出門可在線上觀看

高雄旅遊網YouTube頻道播放即時影像，無論身處何地，民眾都能從壽山LOVE情人觀景台視角觀看焰火。圖／高市府觀光局提供

2021國慶焰火施放10日晚在高雄港灣登場，受疫情 影響只開放2萬人入場，若不想出門也有線上頻道可觀看施放實況。市府觀光 局指出，高雄旅遊網YouTube頻道24小時4K即時影像，世界各地民眾都能從壽山LOVE情人觀景台視角，同步感受高雄國慶焰火的絢爛美麗。

因應疫情，高雄港可容納69萬人的場地下修至2萬席座位區，觀光局提醒民眾，中籤民眾要在9日晚上11點前完成領票作業，中籤者可再另帶一人參加，小朋友也算一個名額。

影片來源：YouTube

除座位區外，觀光局另精選15處觀賞點，包括西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台暨忠烈祠周邊、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津輪渡站周邊、打狗英國 領事館文化園區、旗津風車公園、旗津漁港周邊，以及駁二藝術特區及高雄流行音樂中心、83期重劃公園等地。

國慶焰火觀光也可以朝智慧化發展，為服務無法實況觀看民眾，高市府觀光局在高雄旅遊網推出4K即時影像，可從壽山情人觀景台視角LIVE欣賞國慶焰火，讓高雄的美不受疫情及距離影響。高雄國慶焰火相關資訊，可至高雄旅遊網官網「2021國慶焰火在高雄」專區查詢(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4096)。