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台文館化身奇幻文學之旅 文學傳書機說作家的故事

記者鄭惠仁／台南報導
台灣文學館9日舉辦「一起去地球吧！在書中漫遊」活動，讓民眾參與奇幻的文學星際之旅。圖／台灣文學館提供
台灣文學館9日舉辦「一起去地球吧！在書中漫遊」活動，讓民眾參與奇幻的文學星際之旅。圖／台灣文學館提供

台灣文學館以作家黃崇凱的小說《文藝春秋》為情境，製作充滿科幻感的互動裝置藝術「一起去地球吧！在書中漫遊」，9日舉辦首航活動，讓民眾參與奇幻的文學星際之旅，有如成為火星到地球的「傳書機」。

10月17日將升格為3級機構的台灣文學館，與專業策展團隊都市藝術工作室合作，邀請月津港燈節、漁光島藝術節的藝術家團隊Path&Landforms、B群，將當代台灣文學作品與互動藝術裝置結合，化身在大廳空間，以文學作品探索文學世界，達到雙重文學享受。

館長蘇碩斌表示，藝術裝置《文學傳書機》的情境，設定在2140年人類移居火星後的120年，「沒有閱讀文字習慣的火星居民，穿越時空來到地球上的台文館遊玩，看著琳瑯滿目的文學作品，期待因此珍惜地球上愛書人的生活，了解文字的力量。」

策展藝術創作團隊說明，《文藝春秋》鑲嵌著台灣真實文學作品的虛構故事，給觀者眾多想像；其中1篇〈如何像王禎和一樣活著〉提到：「確實大部分的冊攏是寫別處的世界」，因此裝置藝術透過第1人稱，呈現人類移居火星的生活，打造出以地球珍貴文學生活為訴求的展覽。

《文學傳書機》是件高6公尺、寬5公尺的互動藝術裝置，半透光錐形的裝置，大型傳輸機象徵旅程的入口，傳輸機中展示的互動書本，能透過翻閱的動作，出現節錄自《文藝春秋》中，敘述鍾理和、聶華苓、柯旗化、王禎和的段落與作家介紹，同時也在1樓設置登機處可取得「登機證」，將台文館打造成作品的一部分。

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