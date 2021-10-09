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太陽花案 前促轉會主委之子「煽惑他人犯罪」改公訴不受理

台灣新聞組／台北9日電
2014年太陽花學運民眾闖入行政院。（本報資料照片）
2014年太陽花學運民眾闖入行政院。（本報資料照片）

太陽花學運七年前攻占行政院，二審認定前促轉會主委之子魏揚等七人煽惑他人犯罪，最高法院要求釐清七人是否有故意煽惑，並稱台灣應承認「抵抗權」等理由，撤銷發回更審；台灣高等法院更一審判決，對抗議民眾占領行政院的行為指出，並非毫無選擇餘地，但仍以全案早經行政院撤告，毋須實質審判，昨判決公訴不受理。

魏揚指出，肯定高院更一審法官未做出有罪判決，但七年官司最終沒有結果，遺憾法官繞過爭議問題作出判決，有問題的法律依然存在。

2014年太陽花學潮期間，學運領袖魏揚等7人涉嫌煽動群眾攻占行政院，二審被判決煽...
2014年太陽花學潮期間，學運領袖魏揚等7人涉嫌煽動群眾攻占行政院，二審被判決煽惑他人犯罪，處2至4個月有期徒刑。案件上訴後，最高法院18日撤銷原判決，將全案發回更審。（本報資料照片）

本報系聯合報報導，檢方對於法院最後未作實質認定也感到遺憾，強調沒有任何國家的最高行政機關遭人煽動強制占領，可以動機高尚為由、不負任何刑事責任。法界則憂心，此一判決結果，對於未來抗議群眾攻占政府機關行為，能否被追訴，恐將造成影響。

至於七人中的許順治與第八名被發回更審的李冠伶，被控損壞公務員職務上掌管物品部分，合議庭也認為具有暴力性，且非最後不得已手段，維持一審判刑四月、得易科罰金有罪結果。

2014年3月18日，以大學生為主的反服貿協議群眾占領立法院，23日夜間行政院也被攻陷。「攻占行政院」案中，魏揚等多人被起訴煽惑他人犯罪，一審判決無罪，另有11人因妨害公務、毀損公物等罪名判決有罪。

二審高院依煽惑他人犯罪改判魏揚、陳廷豪、林建興、江昺崙、劉敬文、柯廷諭、許順治有罪，最高法院將七人與李冠伶部分撤銷、發回更審。主要理由指出，「公民不服從」是表達政治意見的特殊形式與最後手段，並引德國「抵抗權」為例，指台灣憲法雖未明文規定，但應加以承認。

更一審合議庭雖對占領立法院案的無罪判決表示認同，但也指出，占領立院數日的方式，已使民眾明白反對前立委張慶忠以「不正方法」通過服貿協議的訴求，且當時總統也同意退回重審，訴求已達成。但當部分群眾轉攻行政院，已超過原本抗議的訴求。且就本案情形，並非只有破壞拒馬、攻占行政院這個方法，仍有其他選擇。

合議庭指許順治、李冠伶進入行政院時破壞拒馬間的鎖鏈、鐵絲等手段，具有暴力性，且不符緊急避難要件，構成犯罪。

至於魏揚等七人被控煽惑他人犯罪部分，更一審認為，行政院在一審時以對檢方起訴侵入建築物的87名被告撤告，以行政院撤告效力包括魏揚等七人先前鼓動、教唆群眾進攻行政院的部分，直接判公訴不受理，全案確定。

另據媒體報導，太陽花學運占領政院引發的驅離衝突，抗爭者在司改會律師支持下，共提起8件自訴案控告警察，雖然法院判決無罪確定，但仍有國家賠償訴訟中，且台北市警局遭判賠償111萬元台幣，對照魏揚等人不須負刑責，形成「執法者有事，違法者沒事」的荒謬情況。

台灣 高院 警察

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