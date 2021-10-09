武打女星楊麗菁「助人」被打 遭控先動手推人 報警自清

武打女星楊麗菁8日赴台北榮總探視父親，卻遭一名婦人衝撞、毆打，嚇得報警。（記者李政龍／攝影）

昔日武打女星楊麗菁昨天在台北榮總一樓大廳，突然遭一名婦人衝撞、毆打、咆哮，對方指控是她先推人，她因此向警方備案，請求調閱監視器還原真相，並在醫院外受訪，講述發生肢體衝撞過程，聲稱自己莫名被打了一下頭，頭一陣暈眩，受到極大驚嚇。

楊麗菁說，她昨天下午赴北榮探視住院父親，在三門診一樓大廳快篩時，「有名女生衝撞我，抓著我的手」，當時看她要跌倒，所以立即扶著她起身；不料，「她竟然打我一下，我嚇到了」，趕快把手放開，她又要準備再揮第二拳，旁邊的黑衣人就拉走她。

楊麗菁指出，她好心出手相救，事後卻被指控先動手推人，為求自保才報警備案。她當時在一片慌亂中想拿手機 錄影，對方又大吼「憑什麼錄影」，並質疑她為什麼先推人，「害我受傷」，她聽聞立即糾正「是妳抓著我，我好心救妳。」

楊麗菁表示，由於婦人一口咬定是「我害她受傷」，但事實是「她打了我的頭一下，我一陣暈，嚇到了，後來就放手」，她決定到派出所備案作筆錄。

北投分局永明派出所表示，警方已派員至榮總調閱相關監視器畫面釐清案情，屆時將通知當事人到案說明。