基本工資漲 調幅5.21% 軍公教也跟著加薪

基本工資審議委員會8日拍板明年基本工資，月薪從現行的2萬4000元，調漲至2萬5250元；時薪則從160元，調升至168元。圖為洗車勞工。（記者潘俊宏／攝影）

基本工資 月薪連六漲！基本工資審議委員會昨天拍板明年基本工資月薪、時薪調幅為5.21%，基本工資月薪從現行的2萬4000元，調漲至2萬5250元，增加1250元；時薪則從160元，調升至168元，加薪8元。後續將呈報行政院核定，月薪部分預估約有194萬2800名勞工 受惠，時薪部分約有51萬1100名勞工受惠。

本報系聯合報報導，針行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌已指示，會依此原則核定基本工資調整案；另外，軍公教調薪部分，也將以此政策方向來研處，明年調薪有望。

昨歷經4小時審議，勞資委員原各有立場，勞方主張今年經濟情勢看好，經濟果實應由勞資共享，且去年勞方已「共體時艱」，今年調幅應回補去年未漲的幅度，要求大幅調升10%；資方則疾呼不同產業的經濟表現極端化，大好大壞的都有，其中又以住宿餐飲等內需產業受創最重，現在還不是調漲基本工資的適當時機。

勞動部長許銘春表示，昨天審議過程順利、輕鬆，勞資雙方雖各有立論，不過最後回歸客觀經濟指標討論，因主計總處預估今年經濟成長率為5.88%，基於勞資共享，且勞工應多分享一些，以彌補去年落差，因此將5.88%除以三分之二，得出3.92%，加上去年下半年至今年上半年的消費者物價指數約1.29%，決議月薪調幅為5.21%，時薪則比照月薪調幅，四捨五入。

事實上，今年基本工資審議會會前就幾乎「大勢底定」，勞資雙方都明白調漲勢不可擋，但要大漲還是小漲，成了昨天審議會的攻防重點。勞方疾呼應大幅調升8到10％，資方則力主應考量受疫情 重創的內需產業，最好凍漲，若非漲不可，調幅也不宜太大，雙方僵持不下，最後由專家學者出面，建議回歸客觀經濟數據指標，才加速審議會落幕。

全產總前理事長、基本工資審議勞方委員莊爵安會後表示，對於未達到勞團期待調幅，感到有點遺憾，但勉強接受。他也略帶無奈地說「每一年都是政府強力主導」，勞資雙方討論很久，最後採納專家學者建議，再由勞動部長拍板。

一名資方委員也批評，基本工資調整案從來沒有一次是勞資協商出來的，全是政策決定；全國商業總會副秘書長劉守仁則說，服務業多數受創，起初預期凍漲，最後調幅令人沒辦法接受，希望配套措施一定要把資方意見納入。

蔡英文總統表示，這是她任內以來，連續第六度調漲基本工資，時薪一路從120元調漲為168元，相信許多打工族，都會非常有感。

蔡英文說，針對疫情當中受損的產業，政府也會有相關的配套措施，協助產業度過難關，接下來更要「全力拚振興」。

許銘春表示，政府已承諾將針對疫情受創產業提供配套措施，經濟部下周會與勞動部、國發會展開研議，幫助受創產業度難關，並期待基本工資的調升能帶動內需消費成長。配套措施預計最慢於月底公告。